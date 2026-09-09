La confesión de Yanina Latorre tras la muerte de Chiche Gelblung: "Yo estaba enamorada de él" Durante la emisión de su programa, la conductora repasó sus momentos junto al histórico comunicador, recordó las oportunidades laborales que recibió de su parte y rescató una serie de escenas que marcaron su carrera. Agregar C5N en









Chiche Gelblung y Yanina Latorre. Web

Yanina Latorre se refirió a la trayectoria de Chiche Gelblung, tras conocerse la muerte del periodista a los 82 años, y recordó la relación profesional que mantuvieron desde sus primeros pasos en televisión, en un mensaje atravesado por la tristeza y varias anécdotas de la época que compartieron al aire.

La mediática contó en SQP, por América TV, que conoció al conductor cuando todavía era muy joven y que sentía una profunda admiración por su trabajo, al punto de admitir: "Yo estaba enamorada de él". También destacó que Gelblung le ofreció varias veces incorporarse a sus programas, aunque esas propuestas no llegaron a concretarse.

Uno de los recuerdos que más sorprendió al panel fue el reemplazo que Gelblung hizo durante dos semanas en Más Viviana, con la conducción de Canosa, cuando la conductora sufrió una lesión en el tobillo. Allí, según relató Latorre, protagonizaron una parodia sobre el accidente de la líder del ciclo que provocó un fuerte conflicto interno.

EL ADIÓS A CHICHE GELBLUNG



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/Mo8w4IVOvj — América TV (@AmericaTV) September 9, 2026 Yanina Latorre recordó a Chiche Gelblung: "Una cosa tremenda" Latorre también recuperó una escena televisiva que definió como inolvidable, cuando participó de un confesionario junto a Gelblung durante aquella etapa en Más Viviana mientras el conductor reemplazaba a Canosa. Al volver a ver las imágenes, recordó con sorpresa aquel momento: "Yo no me acordaba. Estuve arrodillada en un programa de televisión hablando con Chiche Gelblung. Es una cosa tremenda".

La panelista también destacó la impronta que el periodista llevó al ciclo durante las dos semanas que estuvo al frente y explicó por qué su presencia generó diferencias con Canosa: "Él era un tipo de avanzada. Todo esto lo producía él". Además, señaló que Gelblung había incorporado su propio estilo al programa: "Si lo llamás de conductor a Chiche Gelblung, obviamente va a poner su sello".