"Ese día tuve miedo": la fuerte revelación de Chiche Gelblung tres días antes de su muerte

El emblema del periodismo, que murió a los 82 años por problemas respiratorios, había recordado un momento en el que sintió temor durante una entrevista que realizó.

Samuel "Chiche" Gelblung confesó tres días antes de su muerte que sintió temor durante una entrevista que realizó al femicida Ricardo Barreda , cuyo caso policial se trata de uno de los policiales más oscuros, impactantes y mediáticos de la historia argentina reciente. El reconocido periodista falleció este miércoles a los 82 años tras atravesar problemas respiratorios.

Gelblung entrevistó el domingo en Crónica al actor Luis Machín , debido a su interpretación de Barreda en una película que reconstruyó su caso. Durante el diálogo, el conductor admitió el pavor que sufrió durante una conversación que mantuvo con el femicida en 1995 en un programa en Canal 9: "Yo lo entrevisté muchas veces, es el tipo más siniestro que recibí. Estando con Barreda, es el único entrevistado con el que sentí miedo".

"Yo le pregunté en una oportunidad. Entiendo lo de tu suegra, entiendo lo de tu mujer, no entiendo lo de tus hijas. ¿Si tuvieras la posibilidad de hacerlo de nuevo, lo harías? Él dijo que sí" , recordó en esta línea.

El profesional médico asesinó en 1992 a su esposa, Gladys McDonald, a sus dos hijas, Cecilia y Adriana, y a su suegra, Elena Arreche en la casa donde vivían ubicada en la calle 48 entre 11 y 12, La Plata. El caso se hizo ampliamente mediático y, poco tiempo después, la Justicia lo declaró culpable y lo condenó a prisión perpetua.

A lo largo de su trayectoria, Samuel "Chiche" Gelblung dejó coberturas emblemáticas, pero una en particular sintetizó su esencia periodística: en marzo de 2022, con 78 años, viajó a la frontera entre Polonia y Ucrania para reportar en primera persona la invasión rusa iniciada pocos días antes.

Junto al camarógrafo Marcelo "Chelo" Álvarez, emprendió el viaje hacia Europa del Este para enviar reportes especiales en Crónica.

Con el objetivo de ingresar al territorio ucraniano y acercarse a las zonas de combate, la dupla logró llegar hasta la ciudad de Lviv, superando estrictos controles militares e inconvenientes propios de un país en guerra.

La travesía dejó momentos memorables, como cuando el periodista insistió ante los militares en un puesto de control con la frase:"We are Argentinians" para obtener la autorización de paso. Fiel a su estilo, antes de partir había justificado su decisión de viajar, con los fundamentos básicos del periodista como premisa: “Hay que estar ahí, toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar”.

Durante los despachos, Gelblung centró la atención en el drama humanitario y el éxodo masivo de mujeres y niños hacia Polonia. Describió el dolor de las familias separadas, la escasez de insumos y las extensas demoras burocráticas para cruzar la frontera. “El éxodo tiene un color triste, tan triste que es impresionante”, relató en una de sus crónicas.

A su regreso a la Argentina, el experimentado conductor minimizó los riesgos enfrentados y aseguró no haber sentido miedo durante el despliegue, recordando que a lo largo de su carrera ya había cubierto otros conflictos internacionales de alta complejidad.