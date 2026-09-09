Video: así fue la última aparición pública de Chiche Gelblung en televisión El reconocido periodista y conductor, que estaba internado y falleció a los 82 años, trabajó hasta sus últimos días pese a estar delicado de salud. Agregar C5N en









Chiche Gelblung tenía 82 años.

El reconocido conductor Samuel "Chiche" Gelblung trabajó hasta sus últimos días de vida pese a que se encontraba en un estado delicado de salud, hasta su muerte que se produjo este miércoles a los 82 años. La última aparición pública había sido en su programa de televisión, que se trató de su último desempeño en la televisión.

El periodista condujo el lunes por última vez su programa en Crónica, apenas dos días antes de su fallecimiento, mientras utilizaba una silla de ruedas por sus dificultades para caminar. Luego, el martes había sido internado en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires por problemas respiratorios, por lo que atravesaba su cuarto episodio hospitalario en 2026.