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Tiene 21 años, fue parte de un éxito de la TV y ahora está saliendo con la amiga de su exnovia

Un reconocido artista de las redes sociales sacudió al público al ventilar los pormenores de su atípica relación sentimental.

El protagonista develó su nuevo romance: sale con una amiga de su anterior pareja.

El protagonista develó su nuevo romance: sale con una amiga de su anterior pareja.

Las dinámicas sentimentales de los jóvenes actores siguen marcando agenda mediática. El hijo de la empresaria y modelo Valeria Mazza y el empresario y Alejandro Gravier, Benicio Gravier, blanqueó recientemente detalles de su noviazgo con la influencer Lola Malm Green, quien forma parte del círculo cercano de su ex pareja.

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Con solo 21 años, el joven actor dio un salto de visibilidad pública tras formar parte de producciones juveniles vinculadas a Cris Morena. Su trayectoria actoral e idioma fluido en cuatro lenguas lo perfilan como una de las figuras emergentes de la farándula local.

La revelación ocurrió durante su paso por el streaming Resumido, donde abordó la situación entre risas. Durante la entrevista, el protagonista explicó de manera transparente el origen de la relación para evitar malentendidos de entrada. "La propuesta de noviazgo fue larga. Yo era más chico y no era tan romántico. En un momento hubo que esperar un poco porque yo hacía un tiempo había estado con una amiga suya", lanzó sin rodeos.

La historia de amor avanzó de forma ordenada dentro del grupo de amistades y sin generar fricciones. Gravier enfatizó el acuerdo previo al que llegaron antes de dar el paso: "No había pasado nada y ella me dijo: 'Primero quiero hablar con mi amiga'. Es así, bien en limpio. Todo en blanco".

En la actualidad, ambos disfrutan plenamente de un noviazgo consolidado que superó la prueba del tiempo. El actor remarcó cómo cerró aquella etapa inicial para avanzar definitivamente: "Le di su tiempo y después en un momento quería cortarlo y ahí sí que me lancé. Todo legal", sentenció entre risas.

Lola Malm Green y Benicio Gravier.

Lola Malm Green y Benicio Gravier.

El romance del hijo de Valeria Mazza

Benicio Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, detalló que dejó pasar un lapso de dos a tres meses entre una relación y otra. Su actual pareja prefirió conversar de antemano con su amiga para actuar correctamente y sostener los códigos de lealtad en el grupo.

Aunque ambos compartieron la etapa escolar desde muy pequeños, la atracción mutua nació recién en la etapa final de la secundaria. "Es muy loco porque nos conocemos de toda la vida, porque fuimos compañeros de colegio, aunque no éramos amigos. Digamos que captamos la atención uno del otro recién en el último año", confesó en una nota con la revista Caras.

Hoy en día llevan cuatro años de relación consolidada e integrada por completo con la familia del joven. "Ella es una genia, se llevó increíble con todos desde el minuto cero. Cuando puede, viene con nosotros a eventos; me divierte y me gusta que esté conmigo", reveló entusiasmado sobre la dinámica familiar.

La pareja acostumbra organizar citas gastronómicas y vestirse de gala como excusa para mantener intacta la química inicial. Además, el actor valoró la complicidad y la confianza mutua logradas al conocerse desde la infancia para encarar cualquier proyecto cotidiano juntos.

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