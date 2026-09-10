Atención, fanáticos: cómo serán los últimos días de la definición del ganador de Gran Hermano El reality de Telefe entra en sus últimos días con tres mujeres compitiendo por el título, algo que no ocurría desde hace casi dos décadas. Agregar C5N en









La última mujer en ganar esta competencia había sido Marianela Mirra, en la edición 2007. Redes sociales

Gran Hermano: Generación Dorada ya definió a sus tres finalistas y se prepara para el cierre más esperado de la temporada. De acuerdo al cronograma informado, la gran final se disputará el domingo 13 y el lunes 14 de septiembre. Charlotte Caniggia, Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pintos avanzaron a la instancia decisiva del reality de Telefe luego de la eliminación de Luana Fernández, quien quedó en el cuarto puesto de la competencia.

Con esta definición, el certamen entra en su tramo más intenso, marcado por instancias clave que acompañarán el cierre de una edición que mantuvo la atención del público durante meses. Este jueves se realizará el debate, donde se repasarán los momentos más destacados del recorrido de las tres finalistas, mientras que el domingo Santiago del Moro ingresará a la casa para una visita especial junto a las participantes, en la previa de la definición que se extenderá durante dos jornadas consecutivas.

La instancia decisiva también deja un dato histórico para el ciclo, ya que por primera vez en 19 años, una participante femenina volverá a consagrarse ganadora del reality argentino. La última mujer en lograrlo había sido Marianela Mirra, en la edición 2007, mientras que la primera en obtener el título había sido Viviana Colmenero, en la temporada 2002/2003.

Redes sociales Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Luana Fernández se convirtió en la última eliminada del certamen, quedando en el cuarto puesto tras una gala de eliminación que Santiago del Moro condujo bajo un clima de máxima tensión. El conductor presentó tres sobres dorados destinados a quienes aseguraban su continuidad y uno negro reservado para la eliminada de la noche, con un orden de anuncios que no se correspondía con el porcentaje de votos obtenido por cada participante, lo que mantuvo la incertidumbre hasta el final.

La primera en confirmar su lugar entre las finalistas fue Charlotte Caniggia, quien celebró con humor: "Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta". La segunda en confirmarse fue Sol Abraham, que no pudo aguantar las lágrimas al escuchar el anuncio. Con esas dos confirmaciones, el mano a mano final quedó planteado entre Luana Fernández y Yipio Pintos, hasta que el conductor confirmó la salida de Fernández luego de varios segundos de tensión.

Redes sociales Al momento de despedirse, Fernández se dirigió a sus compañeras con un mensaje que buscó conciliar el clima: "Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas. Rómpanla y sigan jugando hasta último momento". La joven de 28 años cruzó la pasarela de salida entonando un fragmento de "No es mi despedida", de Gilda, mientras la voz de Gran Hermano la describió como una persona "auténtica, libre y divertida" y le deseó un buen futuro fuera de la competencia. Fernández se destacó por ser la última integrante del elenco original del programa que permanecía en juego sin haber abandonado la casa en ningún momento del certamen, a diferencia de sus tres compañeras finalistas, todas ellas con pasos previos por fuera de la competencia debido a expulsiones, repechajes o situaciones personales.