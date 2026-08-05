Las reservas del Banco Central superaron los u$s50.000 millones y alcanzaron su nivel más alto desde 2019

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró su sexta jornada consecutiva de compra de divisas y logró superar los u$s50.000 millones en reservas internacionales brutas. Con un saldo de u$s50.059 millones, las tenencias alcanzaron su punto máximo en lo que va de la gestión de Javier Milei y se posicionaron en el nivel más elevado desde septiembre de 2019.
El salto diario de u$s417 millones no respondió exclusivamente a la intervención directa en el mercado de cambios, dado que el organismo adquirió apenas u$s8 millones en la jornada bursátil. Según explicó Ámbito, el factor determinante para quebrar el techo de los 50.000 millones fue la fuerte suba de la cotización del oro, cuya valorización internacional potenció el stock total de divisas.
Con este resultado, el equipo económico liderado por Santiago Bausili ya cumplió con el objetivo de acumulación de reservas fijado para 2026, el cual se había establecido en una banda de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares. Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero de este año, la entidad acumuló un total de u$s13.381 millones a través de diversas intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y compras en bloque.
Este crecimiento se sostuvo en el ingreso de divisas proveniente de la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, minero y energético, además de colocaciones de deuda en el exterior por parte de empresas y gobiernos provinciales. Es importante destacar que, apenas la semana pasada, el BCRA interrumpió una racha histórica de 135 ruedas consecutivas de compras, una de las secuencias más extensas registradas en los últimos veinte años en el mercado local.
El Banco Central renovó el swap con China y extendió su plazo a cinco años
El Banco Central anunció este miércoles la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas con el Banco Popular de China por un monto de RMB 130 mil millones, al tiempo que confirmó una modificación clave: el nuevo convenio tendrá una vigencia de cinco años, en lugar de los tres que contemplaban los acuerdos anteriores.
Según informó la autoridad monetaria, la extensión del plazo apunta a otorgar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta financiera, que cumple un papel relevante en la relación económica entre ambos países.
El entendimiento también mantiene vigente la activación por RMB 35 mil millones, equivalente a unos u$s5.000 millones, que comenzó a implementarse a principios de 2023. Esos fondos continuarán disponibles para contribuir a la estabilidad financiera de la Argentina y respaldar las operaciones de comercio e inversión entre ambos países.
Desde el Banco Central destacaron que la renovación del swap consolida la cooperación entre las dos instituciones monetarias y refleja la continuidad de una relación que ya lleva 17 años, desde la firma del primer acuerdo bilateral en 2009.