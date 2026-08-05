Las reservas del Banco Central superaron los u$s50.000 millones y alcanzaron su nivel más alto desde 2019 La autoridad monetaria que lidera Santiago Bausili sumó u$s8 millones en una sola jornada, impulsada por la fuerte revalorización del oro, y sus tenencias brutas alcanzaron el máximo nivel en la era Milei. Por Agregar C5N en









El BCRA alcanzó sus tenencias brutas alcanzaron u$s50.059 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró su sexta jornada consecutiva de compra de divisas y logró superar los u$s50.000 millones en reservas internacionales brutas. Con un saldo de u$s50.059 millones, las tenencias alcanzaron su punto máximo en lo que va de la gestión de Javier Milei y se posicionaron en el nivel más elevado desde septiembre de 2019.

El salto diario de u$s417 millones no respondió exclusivamente a la intervención directa en el mercado de cambios, dado que el organismo adquirió apenas u$s8 millones en la jornada bursátil. Según explicó Ámbito, el factor determinante para quebrar el techo de los 50.000 millones fue la fuerte suba de la cotización del oro, cuya valorización internacional potenció el stock total de divisas.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a #ReservasBCRA pic.twitter.com/uI91TS5rf9 — BCRA (@BancoCentral_AR) August 5, 2026 Con este resultado, el equipo económico liderado por Santiago Bausili ya cumplió con el objetivo de acumulación de reservas fijado para 2026, el cual se había establecido en una banda de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares. Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero de este año, la entidad acumuló un total de u$s13.381 millones a través de diversas intervenciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y compras en bloque.

Este crecimiento se sostuvo en el ingreso de divisas proveniente de la liquidación de exportaciones de los sectores agropecuario, minero y energético, además de colocaciones de deuda en el exterior por parte de empresas y gobiernos provinciales. Es importante destacar que, apenas la semana pasada, el BCRA interrumpió una racha histórica de 135 ruedas consecutivas de compras, una de las secuencias más extensas registradas en los últimos veinte años en el mercado local.

El Banco Central renovó el swap con China y extendió su plazo a cinco años El Banco Central anunció este miércoles la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas con el Banco Popular de China por un monto de RMB 130 mil millones, al tiempo que confirmó una modificación clave: el nuevo convenio tendrá una vigencia de cinco años, en lugar de los tres que contemplaban los acuerdos anteriores.