La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez La actriz blanqueó cuál es su relación con el exmarido de Gimena Accardi ante los seguidores que los quieren ver juntos como en Casi Ángeles.







Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles. Redes Sociales

La actriz Emilia Attías habló sobre su relación con su colega Nico Vázquez, exmarido de la actriz Gimena Accardi, ante la reacción en redes sociales que insistían: "¡Están los dos solos!".

La expareja de el Turco Naím estuvo en el programa Otro día perdido, que conduce Mario Pergolini, en El Trece, y respondió a los comentarios de los seguidores del protagonista de Rocky: "Somos como hermanos".

“Hace un par de días, cuando dijimos que ibas a venir, en Twitter empezó a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Entonces están todos contentos como diciendo, ¡están los dos solos!”, le planteó el conductor.

Entonces, ella aclaró: "Les voy a decir: yo no estoy sola. Sorry, chicos, estrólense. Estrolé el sueño. Somos muy amigos con Nico, chicos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”.