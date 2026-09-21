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Conmoción: murió un famoso comediante que hizo reír a un país entero

Falleció luego de meses de internación por un derrame cerebral. Sus familiares y seguidores recordaron su legado.

Utilizó la investigación histórica

Utilizó la investigación histórica, el teatro y el humor para mantener vivas las costumbres de su tierra natal. 

Getty Images

El mexicano Juan Jaime Gutiérrez González, conocido popularmente como "El Conde de Agualeguas", falleció a los 85 años en Nuevo León. El deceso fue confirmado por familiares, amigos y la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, A.C., impactando fuertemente en el ámbito de la cultura y el humor regional mexicano.

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El comediante, historiador y cronista se encontraba hospitalizado desde abril de ese año, luego de sufrir un derrame cerebral del que no logró recuperarse por completo. Luego de varios meses de internación, finalmente falleció la noche del sábado, generando el lamento entre autoridades, periodistas, historiadores y organizaciones culturales de la región.

Su fallecimiento se suma a una serie de pérdidas recientes en el mundo del espectáculo durante septiembre de 2026, entre las que se cuentan la influencer María Eduarda Alves dos Santos "Duda Alves", el célebre artista pop Peter Max y el reconocido periodista Oscar Mario Beteta, en un mes especialmente marcado por despedidas dentro del ambiente cultural y mediático.

Con su partida, la cultura norestense mexicana pierde a una figura que durante décadas utilizó la investigación histórica, el teatro y el humor para mantener vivas las costumbres de su tierra natal.

Quién era Juan Jaime Gutiérrez González

Juan Jaime Gutiérrez González fue un historiador, cronista, actor, comediante y promotor cultural mexicano, originario de Agualeguas, Nuevo León. A lo largo de más de cinco décadas dedicó su vida a preservar y divulgar la historia, las tradiciones, el lenguaje y la gastronomía del noreste de México, mezclando siempre la investigación histórica con el humor y las expresiones populares de la región.

Su sobrenombre, "El Conde de Agualeguas", surgió durante su infancia y respondió a una doble inspiración, su admiración por la novela "El conde de Montecristo", del escritor francés Alexandre Dumas, y el profundo orgullo que sentía por su municipio natal. Con el paso de los años, aquel apodo dejó de ser una simple referencia personal para convertirse en su sello artístico, con el que construyó una identidad pública estrechamente vinculada a la historia y las costumbres del noreste mexicano.

Desde muy chico mostró interés por la historia regional y las artes escénicas, un camino que comenzó a los 14 años con su acercamiento al teatro y que después complementó con la investigación histórica y antropológica. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como cronista oficial de Agualeguas y colaboró con asociaciones históricas y culturales de Nuevo León, entre ellas la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística y distintas agrupaciones de cronistas de Nuevo León y Coahuila.

Como escritor, publicó al menos cuatro libros relacionados con la cultura, la gastronomía y las tradiciones de Agualeguas, entre los que destaca "La Gastronomía en el noreste de México". En su faceta artística, dio vida a personajes costumbristas que representaban la vida cotidiana y las tradiciones de Nuevo León, y colaboró en espacios televisivos como los Reportajes de Alvarado, afianzándose como uno de los exponentes más reconocidos de la cultura popular regional.

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