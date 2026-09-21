Telefe sufre un nuevo golpazo por Popstars: qué pasó Un pésimo rendimiento en el horario central enciende las alarmas de la producción luego de una jornada de números adversos. Agregar C5N en









El programa de cantantes tuvo un pésimo rendimiento.

Telefe atraviesa un momento crítico en su grilla nocturna tras registrar un mínimo histórico de audiencia con la emisión de Popstars. En la jornada del domingo, el ciclo no logró cautivar al público y cosechó una marca preocupante de apenas 4.2 puntos de rating, quedando desplazado en la competencia directa por el catálogo cinematográfico de ElTrece, que se impuso en el mano a mano por una décima de diferencia.

El rendimiento encendió las alarmas en las oficinas de la señal televisiva ante la necesidad de sostener los números del prime time durante el resto de la semana. Este escenario adverso se suma a la intensa ola de rumores que sacudió al formato durante los días previos, cuando trascendieron versiones cruzadas que aseguraban que la entrega sería levantada de Disney, la plataforma asociada a la transmisión del reality.

Frente a la catarata de especulaciones que ponían en duda la continuidad del certamen, la propia producción tuvo que salir a cruzar las versiones y desmentir categóricamente el cese de las transmisiones. Sin embargo, la breve tregua mediática duró poco, ya que el duro revés sufrido en la planilla de mediciones volvió a poner contra las cuerdas el futuro del programa en la televisión.

Popstars lanzó su tema debut El certamen de talentos de Telefe vivió una jornada repleta de adrenalina durante su emisión número 17 al revelar el primer tema inédito que interpretará la futura agrupación. La presentación oficial de la pieza musical titulada “BYE BYE BYE” generó un clima de altísima emoción entre las concursantes, coincidiendo además con una exigente prueba en la pista que terminó achicando la lista de aspirantes de 33 a 30 participantes en una definición electrizante.

Ellas ya bailaron "BYE BYE BYE" ahora es momento de cantarla



Mirá #Popstars a las 21.30 en Telefe y @disneyplusla pic.twitter.com/EqBIHrFtWB — telefe (@telefe) September 21, 2026 La gala tuvo un valor decisivo para las jóvenes que continúan con el sueño intacto de integrar el grupo definitivo dentro de la industria. A diferencia de los desafíos anteriores orientados al canto y la expresión, la producción enfrentó a las competidoras con un adelanto concreto de su carrera fuera de la pantalla, permitiéndoles conectar por primera vez con el proyecto profesional que les espera al finalizar su paso por el reality de televisión.

El encargado de comunicar la gran novedad fue el reconocido productor musical Fernando López Rossi, quien irrumpió en el estudio junto al equipo de evaluadores. Acompañado por la mesa de jurados que integran Nico Vázquez, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, el referente de la emisión confirmó una noticia clave para la competencia: el lanzamiento formal del tema original de la banda que marcará el nacimiento de la formación. La sorpresiva iniciativa contó además con el respaldo corporativo de Afo Verde, presidente de la firma discográfica Sony Latin, sello encargado del desarrollo comercial del grupo pop. Con la revelación del sencillo y las posteriores eliminaciones decretadas por el jurado al cierre de la fecha, la carrera por conseguir un lugar definitivo en el quinteto elevó la vara y dejó a las treinta sobrevivientes en una etapa definitoria de cara a los próximos programas.