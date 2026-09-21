21 de septiembre de 2026 Inicio
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Así funciona Comma.ai, el dispositivo viral que permite que tu auto sea semiautónomo

Un artefacto instalado sobre un parabrisas promete asumir parte del control de cualquier auto. Los detalles.

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El dispositivo trabaja mediante complejas redes neuronales.

El dispositivo trabaja mediante complejas redes neuronales.

Viajar en ruta exige máxima concentración, pero la tecnología actual transforma radicalmente esta experiencia. Un reciente ensayo hacia la Costa Atlántica demostró cómo un vehículo convencional puede volverse semiautónomo utilizando un innovador dispositivo llamado Comma.ai adherido al parabrisas, junto al espejo retrovisor.

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Este sistema no reemplaza al conductor, sino que se vincula con la red CAN del automóvil para potenciar sus capacidades de fábrica. Gestiona de manera sumamente eficiente el control de velocidad adaptativo y el centrado automático de carril en tiempo real.

Detrás de este avance se encuentra George Hotz, reconocido desarrollador de software, quien apostó por un modelo de visión por cámara de código abierto. La red neuronal del sistema aprende constantemente de millones de kilómetros recorridos por otros usuarios mundiales.

El conductor siempre adopta un rol de supervisor constante durante todo el trayecto. Según relató a LN el probador @AnInternetter sobre su experiencia de manejo asistido en ruta, "es como ir auditando al auto, pero de forma pasiva".

Pese a la incertidumbre inicial que genera ceder el mando en la ruta, la tecnología responde con absoluta suavidad y precisión. El mismo usuario destacó: "Al principio te da un poco de miedo, pero como usa los propios controles del vehículo, nunca hace nada violento".

Tiene una cámara interior que vigila cada parpadeo humano.

Tiene una cámara interior que vigila cada parpadeo humano.

Todo lo que hay que saber sobre Comma.ai

El dispositivo físico cuesta aproximadamente mil dólares y se comercializa sin el programa de conducción preinstalado. Sobre este punto clave de su funcionamiento técnico, el usuario probador advierte que "es el propio conductor quien descarga e instala el modelo de IA desde la web".

Esta singular modalidad de código abierto transfiere el control de la herramienta tecnológica directamente al propietario del vehículo. Al respecto, @AnInternetter enfatizó que, tras realizar la descarga de los archivos, cada automovilista termina "asumiendo voluntariamente la responsabilidad del uso" en la calle.

Durante el viaje de prueba en un Toyota Corolla Cross, el equipo controló eficazmente el noventa por ciento del recorrido. Sin embargo, requirió asistencia humana ineludible en zonas complejas como peajes o bajadas, exhibiendo además ciertas deficiencias para detectar conos de construcción.

El manejo exige máxima alerta continua, ya que el equipo opera bajo un nivel dos de autonomía asistida. Sobre esta limitación, el conductor detalló: "En total, se registraron cerca de 50 intervenciones humanas durante todo el trayecto, un promedio de un pequeño ajuste cada 3 ó 4 minutos".

En términos legales, la actual ley de tránsito nacional contempla desde marzo de 2025 la circulación de vehículos con nivel dos de autonomía. En paralelo, el gobierno porteño ya autorizó pruebas de nivel cuatro, el paso inmediato previo a la conducción automatizada total.

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