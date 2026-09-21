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Popstars lanzó la primera canción de la banda, que eliminó a tres participantes

El productor musical del programa, Fernando López Rossi, se presentó junto a Nico Vázquez, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García para comunicar la gran noticia.

La canción se llama Bye

La canción se llama "Bye, bye, bye" y será la primera de la banda que saldrá del programa.

Popstars sigue a paso firme en el camino para armar la banda pop y en el último programa presentaron oficialmente la primera canción original. Al mismo tiempo, las participantes tuvieron un breve tiempo para aprenderse la coreografía, que complicó la continuidad de tres de ellas.

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“Hoy vamos a presentar la primera canción de la banda”, anunció Fernando López Rossi, productor musical de Popstars, causando el griterío de las 33 chicas que quedaban en competencia. Rossi se presentó junto a Nico Vázquez, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García para comunicar la gran noticia de que tenían un regalo importante de Afo Verde, presidente de Sony Latin que será el motor de la banda.

Se trata de BYE, BYE, BYE, el hit que será el primer sencillo que tendrá la girl band una vez que se conforme el grupo al final de la competencia. Las participantes escucharon la canción y rápidamente fueron notificadas de que tenían una hora y media para preparar la coreografía en grupos.

“Estamos muy emocionados acá, llorando como si fuésemos sus tíos. Es porque las vemos cada día más popstars y escuchando la canción, pensamos el baile y las vemos a ustedes”, aseveró Nicki antes de que se vayan a la sala de ensayo.

Quiénes fueron las participantes que quedaron eliminadas en Popstarts

Tras la emoción de haber escuchado por primera vez lo que será el primer tema que las identificarán en su lanzamiento una vez que esté conformada la banda, las 33 participantes fueron separadas en seis grupos donde debieron aprenderse la coreografía.

Las chicas tuvieron una hora y media para preparar el baile y con el tiempo limitado, las obligó a organizarse, repartir lugares, memorizar los pasos y resolver las dificultades de una coreografía nueva.

Una vez aprendido los pasos debieron presentarse ante el jurado conformado por Charlie García, Nicki Nicole y Ángela Torres, quienes debieron deliberar la performance y determinaron que tres de ellas quedaran eliminadas del programa número 17.

Torres fue la encargada de comunicar que María de los Ángeles Mattarolo era la primera eliminada del certamen. Posteriormente, Tamara Gutiérrez Rosales y Sofía Hernández también debía abandonar el certamen.

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