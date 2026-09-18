IR A
IR A

Luto en la música: murió un reconocido cantante y compositor tras sufrir un paro cardíaco

Conocido mundialmente durante la década del 90 en el pop alternativo, el músico sufrió un ataque al corazón y fue ingresado en un hospital en "estado crítico" pero no resistió.

Tenía 56 años. 

Tenía 56 años. 

Luto en la industria de la música internacional tras la muerte de Duncan Sheik, cantante y compositor ganador de un premio Tony y reconocido durante la década del 90 en el pop alternativo. El artista fue internado de urgencia en un hospital de Manhattan, después de sufrir un paro cardíaco.

Jason Jay Kay, líder del grupo británico de funk y acid jazz.
Te puede interesar:

Una actriz argentina reveló un encuentro secreto con Jamiroquai

La triste noticia fue confirmada por su madre, Suzanne Sheik al New York Times, mientras que para revista People un portavoz expresó: "Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de Duncan Sheik".

"El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro… El arte de Duncan conmovió a muchos y deja una huella imborrable en el panorama cultural", añadió.

Duncan Sheik compartía su día a día en redes sociales.

Duncan Sheik compartía su día a día en redes sociales.

Además, despidieron a Duncan como un "padre, esposo, hijo, hermano y amigo" por lo que "será recordado por su sensibilidad, ingenio, inteligencia y la profunda humanidad que transmitía a quienes lo conocieron y amaron. Estamos profundamente agradecidos por las muestras de cariño de sus fans, amigos, colaboradores y la comunidad artística. Su legado musical seguirá inspirando a las generaciones venideras. Duncan falleció anoche rodeado de amor".

En su cuenta de Instagram oficial Duncan compartía su día a día, donde contaba que entraba y salía del hospital seguido: "Perdón por las selfies. Pero todavía estoy aburrido en el hospital. ¿Te gustan las (buenas) revistas?", escribió junto a una fotografía de él.

Sheik comenzó su carrera en 1992, su sencillo "Barely Breathing" permaneció en la lista Billboard Hot 100 durante 55 días seguidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una reconocida actriz y cantante confió un momento que formó parte de su intimidad.

La inesperada confesión de una famosa cantante argentina: "Casi me desgracio en el escenario"

Su cuerpo fue encontrado sin vida el martes en un lago recreativo ubicado cerca de Arnhem, en Países Bajos.

Profundo dolor: encontraron sin vida al ganador de un famoso reality a sus 43 años

PEter Max fue uno de los referentes absolutos del arte psicodélico y el Pop Art.
play

Luto en Los Beatles: murió un artista que dejó una marca importante en la banda

Los Mirlos del Perú llegan al Tiny Desk en el mes de la Música Latina. 
play

Llegó la cumbia al Tiny Desk: Los Mirlos del Perú estrenaron su sesión con identidad amazónica

El cantante caribeño junto a su expareja.

Dieron a conocer los mensajes que le enviaba J Balvin a su pareja argentina antes de separarse: "Toxiquito"

Ambos pidieron atravesar la etapa con discreción y pusieron el bienestar del niño en el centro de la decisión.

Separación confirmada: un famoso cantante internacional cortó con una modelo argentina tras 10 años juntos

últimas noticias

Reino Unido volvió a fijar postura sobre la cuestión Malvinas. 

Reino Unido defendió la explotación de recursos en las Malvinas y calificó de "inaceptables" las sanciones argentinas

Hace 6 minutos
Jason Jay Kay, líder del grupo británico de funk y acid jazz.

Una actriz argentina reveló un encuentro secreto con Jamiroquai

Hace 13 minutos
Buena noticia para la AFA en los amistosos de la Selección y la despedida de Lionel Messi

Buena noticia para la AFA en los amistosos de la Selección y la despedida de Lionel Messi

Hace 28 minutos
Los familiares de la cantante rompieron el silencio tras la filtración patrimonial.

La familia de Tini Stoessel salió al cruce tras filtrarse el supuesto acuerdo millonario con la cantante

Hace 28 minutos
La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este viernes.

Chau Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Hace 35 minutos