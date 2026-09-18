Luto en la música: murió un reconocido cantante y compositor tras sufrir un paro cardíaco Conocido mundialmente durante la década del 90 en el pop alternativo, el músico sufrió un ataque al corazón y fue ingresado en un hospital en "estado crítico" pero no resistió. Agregar C5N en









Tenía 56 años.

Luto en la industria de la música internacional tras la muerte de Duncan Sheik, cantante y compositor ganador de un premio Tony y reconocido durante la década del 90 en el pop alternativo. El artista fue internado de urgencia en un hospital de Manhattan, después de sufrir un paro cardíaco.

La triste noticia fue confirmada por su madre, Suzanne Sheik al New York Times, mientras que para revista People un portavoz expresó: "Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de Duncan Sheik".

"El mundo ha perdido un talento singular y una voz profundamente influyente en la música y el teatro… El arte de Duncan conmovió a muchos y deja una huella imborrable en el panorama cultural", añadió.

Duncan Sheik compartía su día a día en redes sociales. Además, despidieron a Duncan como un "padre, esposo, hijo, hermano y amigo" por lo que "será recordado por su sensibilidad, ingenio, inteligencia y la profunda humanidad que transmitía a quienes lo conocieron y amaron. Estamos profundamente agradecidos por las muestras de cariño de sus fans, amigos, colaboradores y la comunidad artística. Su legado musical seguirá inspirando a las generaciones venideras. Duncan falleció anoche rodeado de amor".

En su cuenta de Instagram oficial Duncan compartía su día a día, donde contaba que entraba y salía del hospital seguido: "Perdón por las selfies. Pero todavía estoy aburrido en el hospital. ¿Te gustan las (buenas) revistas?", escribió junto a una fotografía de él.

Sheik comenzó su carrera en 1992, su sencillo "Barely Breathing" permaneció en la lista Billboard Hot 100 durante 55 días seguidos.