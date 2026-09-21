Filtraron el millonario sueldo de De Paul y hay escándalo con la postura de la familia de Tini Stoessel La revelación de los números que cobra el futbolista de la Selección encendió una feroz discusión sobre el vínculo con el círculo de la cantante. Agregar C5N en









Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

En medio de los trascendidos por la revisión patrimonial dentro del entorno de Tini Stoessel y las especulaciones alrededor del vínculo con Rodrigo De Paul, el ciclo LAM sacó a la luz cifras explosivas sobre el patrimonio del futbolista. La periodista Pilar Smith aportó datos concretos sobre las ganancias que percibe el deportista tras su desembarco en el fútbol estadounidense. “Me dicen que De Paul gana 10 millones anuales en Miami”, detalló sobre el jugoso contrato que ostenta la figura de la Selección argentina.

La revelación sirvió de pie para que Pepe Ochoa realizara una comparación directa entre los patrimonios acumulados por ambas figuras públicas. El panelista expuso una distancia abismal en las arcas de cada uno y marcó la diferencia de escala que manejan ambas fortunas: “Tiene un patrimonio de más o menos 30 millones de dólares De Paul y Tini 80 y pico”, aseveró en vivo para dimensionar los números que se barajan en el ecosistema mediático.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022. El cruce de cifras reavivó los debates sobre las verdaderas intenciones del jugador con el entorno de la artista argentina. Sin embargo, la conductora Denise Dumas buscó desactivar los rumores de un interés económico y salió al cruce de las especulaciones defendiendo la solvencia del volante: “No necesita nada de Tini”, sentenció la presentadora para poner paños fríos al cruce de versiones que rodea a las familias.

Las declaraciones vertidas en la televisión terminaron generando un gran revuelo en las plataformas digitales debido al contraste entre las dos billeteras. Mientras la auditoría patrimonial que involucra al entorno de la artista sigue bajo la lupa, el blanqueo de los ingresos de la estrella de la Selección sumó un condimento explosivo que reordena las posturas públicas en medio de la tirantez.

Esto es lo que piensa la familia de Tini Stoessel sobre Rodrigo De Paul El debate sobre la relación entre la estrella del pop y el futbolista sumó un capítulo de altísima tensión en la pantalla de América TV. Durante la última emisión del programa, los periodistas Ángel de Brito y Pepe Ochoa expusieron la categórica visión que mantendría el círculo íntimo de la cantante hacia el jugador de la Selección Argentina, con quien la artista tiene planeado pasar por el altar en el mes de diciembre de este año.

Sigue la polémica entre Alejandro Stoessel, Tini y De Paul. La postura del entorno de la intérprete quedó expuesta sin rodeos por parte de los conductores del ciclo de espectáculos. Al aire del envío, ambos comunicadores coincidieron de manera contundente al resumir el pensamiento que predomina en el núcleo familiar sobre las intenciones del deportista: “Lo que siente la familia de ella es que De Paul es un ‘sorete’, que la usa y que quiere su plata”, manifestaron al describir el nivel de rechazo que existe hacia su figura. De esta manera, el fuerte repudio de los allegados a la artista vuelve a poner en jaque la armonía de la pareja a pocos meses de concretar el casamiento. La desconfianza generada alrededor del manejo económico y los verdaderos intereses del volante central terminaron de dinamitar el vínculo con los Stoessel, dejando al descubierto una interna feroz que promete sumar nuevos episodios en el ambiente mediático.