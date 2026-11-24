Juicio contra el exnovio de Lourdes Fernández: declara la mamá de la cantante de Bandana Mabel López fue quien denunció la presunta desaparición de su hija y reveló los hechos de violencia que sufría la artista por parte de Leandro García Gómez, motivo por el que está acusado. Por Agregar C5N en









Mabel López fue la primera en denunciar la presunta desparición de su hija y apuntó contra Leandro García Gómez.

La madre de Lourdes Fernández declara este martes en el juicio contra Leandro García Gómez, el exnovio de la cantante de Bandana, acusado de privar ilegítimamente de la libertad y ejercer violencia de género hacia la artista a fines de octubre de 2025.

Se trata de Mabel López, quien realizó la primera denuncia de la presunta desaparición de su hija cuando desde hacía días no tenía novedades de ella y apuntó contra el empresario, además de acusarlo de maltrato. Esta jornada, además de López también se espera la citación de otros testigos.

Si bien López llevó a cabo la acusación, la artista no impulsó una acción penal directa contra su expareja y tampoco participa del juicio como querellante ni cuenta con representación legal propia en el debate oral y público, más allá que la semana pasada se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires para declarar.

Por dicha causa, García Gómez se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza y se negó a declarar en la primera audiencia. El empresario podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo en el caso de ser hallado culpable.

Infobae Cómo inició a causa por violencia de género contra el exnovio de Lourdes Sánchez En octubre de 2025, después de varios días sin poder comunicarse con su hija, Lourdes Fernández, y temiendo por su integridad física, Mabel López denunció ante las autoridades la desaparición de la artista, derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad en el departamento de García Gómez en Palermo, donde la artista fue rescatada en estado de vulnerabilidad y su expareja quedó detenida.

Pese a que Fernández no instó una acción penal directa, la Cámara del Crimen acreditó que fue víctima de alto riesgo y que los hechos efectivamente ocurrieron. En tanto, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia reveló en su informe que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”. De esta manera, se indicó que se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”. Tras varios intentos de allanamientos, recién en la noche del día de la denuncia la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento y allí, en un grave estado de vulnerabilidad, los agentes hallaron a la cantante de Bandana, por lo que de manera inmediata se detuvo a su expareja.