28 de octubre de 2026 Inicio
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El Gobierno de España reporta que la tragedia ferroviaria se produjo por un error humano desde Atocha

Según indicó el Ministerio de Transporte español, indicaron que desde el centro de control Adif se autorizó reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa ferroviaria.

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En medio de la investigación por la tragedia ferroviaria en la localidad española de Toledo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indicó que el choque entre los dos trenes se produjo después que el centro de control de Adif en Atocha permitiera reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa.

El choque se produjo cerca de las 9 de la mañana, hora en España.
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De acuerdo lo que explicó el Ministerio a Euro Press, dicha decisión se produjo después que el sistema de seguridad LZB fallara a las 8.32 horas, lo que provocó la parada de seis trenes en un tramo de 90 kilómetros. “Pasados ocho minutos, el operador desde el centro de control autorizó la reanudación de la circulación de todos los trenes, una decisión que las mismas fuentes aseguran que contraviene la normativa, ya que la autorización debería de ser solo con una velocidad de marcha a la vista, es decir, a 40 kilómetros por hora”, indicó el mismo medio.

Según se detalló, al reanudar la marcha con normalidad, el AVE alcanzó una velocidad de 200 kilómetros por hora cuando coalicionó contra el Iryo a las 8.53 horas. Por el momento no se logró establecer cómo se produjo exactamente el accidente, sin embargo los investigadores deberán esclarecer la secuencia de los hechos y determinar si hubo otros factores implicados.

Qué es el centro de control de trenes de Adif en Atocha

La estación madrileña de Atocha alberga el Centro de Regulación y Control (CRC) de alta velocidad de Adif, donde se coordina el funcionamiento de gran parte de la infraestructura ferroviaria de España.

Su principal tarea es supervisar la circulación de los trenes en tiempo real, gestionar los horarios y actuar cuando surge alguna incidencia que pueda comprometer la seguridad o la regularidad del servicio. Para ello, se utiliza un sistema tecnológico, Da Vinci, desarrollado por Adif que permite integrar diferentes herramientas de gestión ferroviaria.

Sin embargo, el centro de Atocha también desempeña una función de coordinación sobre otros puestos de control distribuidos por la red. Desde estas instalaciones se pueden gestionar situaciones como la presencia de objetos en las vías, condiciones meteorológicas adversas o alteraciones que obliguen a modificar la velocidad y los recorridos de los trenes.

Cuando ocurre algún tipo de incidencia, los responsables de circulación pueden adoptar medidas para modificar las condiciones del tráfico, establecer restricciones o reorganizar los servicios.

Aunque los maquinistas son responsables de conducir los convoyes, la circulación está sometida a un sistema de autorizaciones, señalización y supervisión que no depende exclusivamente de sus decisiones.

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