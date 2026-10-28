El último adiós a la madre de Lionel Scaloni: comenzó el velatorio en Pujato

Eulalia Marzetti falleció en la noche del martes, a sus 74 años, luego de atravesar una larga enfermedad. Sus restos son velados en una ceremonia privada junto a su familia y amigos.

La familia y amigos de Lionel Scaloni despiden este miércoles a Eulalia Marzetti , la madre del entrenador de la Selección argentina que falleció a sus 74 años luego de atravesar una grave enfermedad. Sus restos son despedidos en una ceremonia privada de una sala velatoria de Pujato.

" Eulalia Lydia Marzetti de Scaloni f alleció en la ciudad de casilda, el día 28 de octubre a la edad de 74 años. Su velatorio se lleva a cabo el día 28 de octubre de 10:00 hs a 22:00 hs, en sala de calle Hipólito Yrigoyen 766 de Pujato. Por solicitud de la familia scaloni, el velatorio será de forma privada para los familiares, se ruega evitar la concurrencia al mismo", expresa el posteo de la sala velatoria.

Marzetti, nacida en 1957 y descendiente de inmigrantes italianos, se desempeñó toda su vida como jueza de paz en la Municipalidad de Pujato, vivió toda su vida con Ángel Scaloni y fue mamá de tres hijos: Corina, Mauro y Lionel.

Eulalia sufría de una enfermedad que la aquejaba hace varios años. En reiteradas ocasiones el propio entrenador se había referido a ello en distintas conferencias de prensa.

Incluso le dedicó la Copa América que ganó en Brasil: “Se lo quiero dedicar a mi vieja , que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

Según publicó el diario Pujato Digital, la despedida será este mismo miércoles hasta las 22 en una sala velatoria del pueblo. "Por solicitud de la familia Scaloni, el velatorio será de forma privada para los familiares. Se ruega evitar la concurrencia al mismo", aclararon en la publicación escrita por la familia.

El día que Lionel Scaloni habló de la salud de sus papás

El entrenador argentino siempre estuvo atento al estado de salud de su papá y de su mamá. En una charla profunda con Juan Pablo Varsky en su podcast Clank, manifestó su dolor por la ausencia de sus padres durante los años más ganadores de la Selección.

“Yo no sé si ellos, por su estado, toman magnitud de todo lo que hemos conseguido. Es la única gran espina que tengo clavada desde que conseguimos todo esto”, lamentó el DT de la Selección.

La salud de sus papás es algo que siempre tuvo en vilo a Scaloni y que quizás, fue la única mancha durante el proceso más glorioso de Argentina de los últimos años: “No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo”.

Después de haber ganado Copa América, Finalissima y Mundial entre 2021 y 2022 fue la gesta más importante para el pujatense. Sin embargo, no haber podido disfrutarlo con sus padres no lo dejó disfrutar al 100%: “Mi viejo es un tipo que vivió por y para nosotros, para mí y para mí hermano, para todos. Todo lo que ha hecho en su vida fue para que nosotros podamos llegar a ser futbolistas. Mi vieja igual. Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida”.

“Yo creo que sí, a veces lo demuestran, a veces no. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida. En estos cuatro o cinco años, justo los más importante de mi carrera deportiva, me pasaron cosas que me hicieron pensar que hay cosas más importantes que el fútbol. Incluso a pesar de que el fútbol en nuestro país es una religión. Ojalá (mis padres) estén orgullosos”, cerró con mucha emoción.