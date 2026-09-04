Tractorazo de productores yerbateros contra Javier Milei en Misiones: "La desregulación nos partió al medio"

Desde el sector aseguran que la situación "es muy complicada" y alertan por el bajo cobro que reciben por la cosecha de hoja verde, la cual cayó más de un 50% luego de que el Gobierno le quitara facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar el precio de mercado.

" La intención de salir con los tractores y camiones a la ruta y manifestarnos es despertar un poco el adormecimiento que hay de quienes estamos padeciendo esta situación". La frase resume el sentimiento de los productores yerbateros que impulsan una jornada protesta para hacer visible la dura realidad que el sector atraviesa en Misiones, donde el presidente Javier Milei cerrará este viernes una cumbre económica ante empresarios .

Los productores aseguraron en diálogo con C5N que la situación "es muy complicada" y alertan por el bajo cobro que reciben por la cosecha de hoja verde, la cual cayó más de un 50% luego de que el Gobierno le quitara facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate para fijar el precio de mercado.

“La decisión de salir a reclamar surge en primer lugar, teniendo en cuenta que viene el Presidente acá a Iguazú. No tenemos que dejar pasar por alto eso y demostrar todo lo que estamos sufriendo”, señaló en una entrevista con C5N Jonas Peterson, productor yerbatero referente de la provincia.

Luego agregó que "la intención de salir con los tractores y los camiones a la ruta y manifestarnos es despertar un poco el adormecimiento que hay en los mismos productores que estamos padeciendo esta situación y no salen a manifestarse, no salen a reclamar por lo suyo. Esperemos que esto haga que la mayoría de los productores en algún momento reaccionen y salgan a reclamar”.

La realidad de los productores yerbateros es dramática: después de tres años de desregulación impuesta, "pasamos de cobrar $400 pesos el kilo de hoja verde puesto en secadero en 2023, a cobrar hoy $240 y además pagado con cheques a 120 días”.

Productores aseguran que la situación "es muy complicada" y alertan por el bajo cobro que reciben por la cosecha de hoja verde.

“Pero eso no es todo. Lo peor es que así como nos disminuyeron el precio de la yerba mate a nosotros, aumentó el costo del servicio de cosecha y flete, y se incrementó nuestro costo de producir. Entonces, cuando cobrábamos $400 pesos en planta nos quedaba $280 pesos a los productores. Hoy, cobrando $240, al productor le queda $70 pesos pagando el servicio de cosecha y flete”, alertó.

"Estamos a la deriva”

Para el productor yerbatero, la desregulación sobre el INYM "nos partió al medio". “El Instituto para nosotros es de vital importancia teniendo en cuenta que era un ámbito de negociación y fijación de valores para la zafra y era una garantía de poder iniciar una cosecha sabiendo cuánto íbamos a cobrar”, explicó Peterson a C5N.

Pese a reconocer que "a veces podíamos estar conformes o disconformes, sabíamos que el valor estaba por encima del costo de producir". En la actualidad, alertó, "el valor que nos paga la industria está mucho por debajo del costo de producir teniendo en cuenta que hoy nos cuesta producir”.

"La desregulación a nosotros nos partió al medio porque tenemos tres grandes empresas que compran el 50% de la materia prima y dos de ellas están en Corrientes, acompañada por una empresa misionera, y esa compra total hace que estos tipos sean prácticamente dueños del negocio", detalló el productor.

“A partir de ahí puedan fijar el precio de la materia prima y el precio de la yerba mate puesta en góndola que compra el consumidor. Teniendo más del 50% del negocio, no hay forma de que las otras empresas puedan competir o pagar mejor o vender mejor que ellos el producto”, alertó.

Temor por las ventas de las chacras y el futuro sombrío del sector

Otro de los puntos que intentó poner en alerta el productor yerbatero en la entrevista con este medio refiere a una modalidad que cada vez es mayoritaria: la venta de las chacras.

"Un tema que hay que tener en cuenta y destacar es que el principio de esta crisis comenzó con la partida de los los yerbateros hacia Brasil junto a los hijos de los productores para trabajar allá y, por otra parte, la destrucción de los yerbales para dedicarse a otras actividades.", analizó en un primer momento Peterson.

Luego recordó: “Nosotros durante 2022 y 2023 no veíamos una sola chacra en venta. Hoy en todos los grupos de compraventa de Misiones aparece algún lote de algún productor o un pequeño productor que está ofreciendo su chacra a la venta para dejar la actividad y para ver si puede lograr salir de esta situación caótica con otra actividad”.

“Lo triste es que un productor venda su propiedad hoy y termine en una villa miseria el día de mañana y sin tierra para seguir produciendo y sosteniendo su familia, es muy grave”, completó.