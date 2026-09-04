Qué dijo Santi Maratea sobre el supuesto romance con Tini Stoessel y el conflicto familiar que vive la cantante La cantante se mostró firme frente al conflicto que mantiene con sus padres mientras recibe muestras de cariño de figuras cercanas. Agregar C5N en









En medio de esta situación, varias figuras salieron a respaldar públicamente a la cantante. Redes sociales

Tini Stoessel volvió a mostrarse fuerte y con buen ánimo durante su show en Guadalajara, México, el miércoles a la noche, dejando en claro que está viviendo un buen momento personal pese a la tensión que mantiene con su padre por cuestiones económicas. En paralelo a esta situación, corrió la versión de que tuvo un romance en el pasado con Santiago Maratea, quien ahora decidió romper el silencio.

Maratea, en su paso por Mano a Mano con Luis Novaresio, que se emite por A24, aprovechó la ocasión para referirse al viejo rumor que lo vinculó sentimentalmente con Tini. "No estoy con Tini", bromeó el influencer, para luego dedicarle unas palabras de apoyo: "Solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor".

Ante la insistencia del conductor sobre aquel rumor de 2021, Santiago Maratea mantuvo el tono distendido pero reafirmó su cariño hacia la artista. "No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021. Solo digo que es muy dulce, Tini. Le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando", cerró, sumándose a la gran cantidad de mensajes de apoyo que recibió la cantante en medio del conflicto familiar.

Redes sociales "No estoy loca": qué dijo Tini Stoessel sobre el escándalo familiar Tini decidió romper su habitual perfil reservado y habló públicamente sobre el conflicto con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Ángel de Brito compartió en LAM declaraciones textuales de la cantante, quien enfrentó los rumores sobre su estado con una frase contundente: "Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados". Pese a reconocer que no atraviesa un momento sencillo, se mostró firme en su postura: "Estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público".

Según comentó De Brito, el conflicto se profundizó luego de que Tini solicitara una auditoría sobre la administración de su carrera. Cuando Alejandro le entregó la información requerida, la cantante consideró que los datos no eran suficientes y le reclamó la totalidad de los registros correspondientes a los años en que estuvo a cargo del manejo de su carrera. Uno de los puntos de mayor tensión es Futttura, un proyecto que, según sostiene Tini, "no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video", aunque el emprendimiento figura registrado a nombre de su padre.

Alejandro y Tini Stoessel. La artista también habría manifestado que durante buena parte de su vida sintió que sus padres intervenían en todas sus decisiones personales. De Brito resumió esa percepción: "Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo". Entre los ejemplos que trascendieron figura que nunca pudo tener un auto propio mientras otros integrantes de la familia sí, además de haber sido obligada a aceptar canjes en redes sociales que no quería promocionar. Este conflicto se da en paralelo a un momento delicado de salud para Alejandro Stoessel, quien este jueves fue operado de urgencia por una arteria obstruida en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, donde le colocaron un stent. Según contó Pepe Ochoa en LAM, el empresario había ingresado a la guardia el 18 de agosto tras sentir un fuerte dolor en el pecho, y su evolución no fue la esperada en las semanas posteriores. "No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor. Toda esta situación lo tiene muy mal", explicó el panelista. Su abogado, Agustín Rodríguez, también se refirió al estado del empresario y señaló que "no está bien de salud, ni anímicamente", al tiempo que expresó su deseo de que la auditoría en curso pueda resolverse pronto por el bienestar de toda la familia.