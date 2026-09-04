La verdad de por qué Tini Stoessel canceló 14 shows: "Ella se negó"

La artista decidió no hacer sus conciertos programados y se rebeló ante su padre, quien ese entonces era su manager. La respuesta de Alejandro Stoessel fue letal.

El escándalo con la familia de Tini Stoessel continúa porque aparecen más capítulos sobre la pelea y en este caso se dio a conocer el verdadero motivo por el cual la cantante canceló 14 shows que tenía previstos en el Luna Park años atrás. La negativa no convenció a su padre, según SQP, y “la volvió loca”.

“Alejandro quería que Tini hiciera 14 Luna Park y ella se negó por su salud mental” , contó Majo Martino en Sálvese quien pueda en América. La depresión que tenía la artista llevó a que necesite su tiempo para frenar el ritmo laboral que llevaba.

Al negarse, Alejandro comenzó a ejercer presión sobre ella: , “Mientras ella estaba recluida, la bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes : ‘Mirá, te copió el vestuario’, ‘Está ganando terreno’, ‘Te usa el mismo color de vestuario que vos’, ‘Tiene tu bailarín’, ‘tiene tu vestuarista’…”.

“Ella, en vez de estar contenida estaba recibiendo mensajes todo el tiempo de que había otra artista que era amiga de ella en ese momento que estaba ganando más terreno que ella. Y ella sentía la presión”, agregó.

En medio del escándalo con sus padres, Tini Stoessel rompió el silencio en LAM. Ángel de Brito contó qué le dijo la artista sobre el conflicto familiar en el que está envuelta desde que una auditoría reveló que su papá, Alejandro Stoessel, es dueño de las sociedades que manejan sus ingresos, bienes y derechos de imagen, mientras que ella no tiene voz ni voto.

El periodista contactó por privado a la cantante y leyó el mensaje que le envió: "Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados". Luego agregó: "Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público".

Frente a las fuertes declaraciones, De Brito volvió a remarcar: "Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí". A continuación, el conductor hizo referencia a la disputa judicial que se destapó tras la auditoría que ordenó la mismísima artista.

"Cuando el padre le devuelve toda la información en esta auditoría, ella siente que le devuelve una parte que hay, no toda la información completa, entonces le reclama ahora que le pase completo todos los años del trabajo. Tini y su gente piensan que hay más y siguen pidiendo explicaciones", explicó.