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Preocupación: una famosa cantante sufrió un robo y contó cuál es su mayor miedo

Una referente de la música padeció un tenso episodio de inseguridad en la vía pública.

La famosa cantante de cumbia sufrió un robo.

La famosa cantante de cumbia sufrió un robo.

Un angustiante episodio delictivo afectó de lleno a Gladys la Bomba Tucumana tras convertirse en la nueva víctima de la inseguridad en la vía pública. La reconocida artista popular sufrió el robo de su celular, un hecho que la dejó sumamente conmovida no solo por el valor material del dispositivo, sino por las consecuencias que este tipo de ilícitos trae en la actualidad.

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La preocupante noticia fue visibilizada inicialmente por Ángel de Brito, quien utilizó sus canales de comunicación para encender las alarmas entre el entorno de la cantante. “Le robaron el celu, así que cuidado si reciben un mensaje de la Bomba”, advirtió de forma tajante el conductor televisivo, con el claro objetivo de prevenir maniobras antes de que los delincuentes intentaran sacar provecho de la agenda de la víctima.

En los mensajes desesperados que logró enviar tras el asalto, la exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada no ocultó su profunda consternación por el difícil momento vivido. “Me robaron el celu. Me quiero matar”, manifestó con total desazón, al tiempo que confirmaba que debió activar un celular de emergencia, aunque con serias limitaciones operativas: “No veo los WhatsApp. Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats”.

Respecto a la mecánica del hecho, la cantante relató que el imprevisto ocurrió en el momento exacto en el que arribaba a su propio comercio y describió con asombro la manera utilizada por el sospechoso. “Me robó un chico que vendía servilletas. Cualquiera”, detalló todavía impactada. La mayor inquietud de la cantante se centra ahora en la posibilidad de que los asaltantes suplanten su identidad para concretar estafas virtuales con sus contactos cercanos.

Gladys La Bomba Tucumana abandonó Gran Hermano

Durante la gala del domingo 31 de mayo, la casa más famosa del país sufrió una fuerte sacudida con una salida completamente imprevista. Gran Hermano le ofreció a Gladys “la Bomba Tucumana” la oportunidad de abandonar la competencia a través de la puerta giratoria, una propuesta que la cantante de cumbia no dudó en aceptar. La determinación de la artista tomó por sorpresa a todos sus compañeros, quienes no imaginaban que su estadía en el reality show terminaría de manera tan abrupta a esa altura del juego.

La resolución se desencadenó luego de un comunicado del "Big", quien expuso que no la veía contenta y que ya habían mantenido sucesivas charlas en el confesionario sobre sus intenciones de dar un paso al costado. “Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte. Entonces Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco la puerta giratoria. Reitero, me apenaría mucho tu partida”, le manifestó la voz de la casa.

Acto seguido, la participante ratificó su postura de forma tajante: “Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo. Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá”. Tras expresar esas palabras, la jugadora procedió a despedirse del resto de los integrantes y cruzó la puerta cantando.

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