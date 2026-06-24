Bizarrap estrenó su primera Music Session de 2026 con Myke Towers y la aparición de Franco Colapinto

El productor argentino presentó una de las colaboraciones más esperadas por sus seguidores. El lanzamiento llegó junto a una canción inédita que circulaba desde hace años y un videoclip cargado de guiños con invitados especiales.

El productor argentino Bizarrap volvió a revolucionar la escena musical con el lanzamiento de su primera Music Session de 2026. En esta oportunidad, el elegido fue Myke Towers, una colaboración que los fanáticos reclamaban desde hace años y que finalmente se convirtió en realidad.

El estreno marcó además el regreso de las célebres Sessions tras varios meses sin novedades. La expectativa era alta entre los seguidores de ambos artistas, que desde hace tiempo especulaban con una posible unión entre el productor argentino y el referente puertorriqueño del género urbano.

La colaboración llegó acompañada por el lanzamiento oficial de Boobytrap, un tema grabado en 2021 que nunca había sido publicado. A pesar de eso, fragmentos de la canción circularon durante años en redes sociales y plataformas digitales, y la convirtió en una especie de material de culto entre los fanáticos.

La publicación terminó con la espera y permitió escuchar por primera vez la versión completa de una grabación que había adquirido notoriedad precisamente por permanecer inédita. El lanzamiento fue recibido con cierto fervor por quienes seguían de cerca las pistas que ambos artistas habían dejado en los últimos meses.

Junto con la canción también se estrenó un videoclip dirigido por STILLZ, colaborador habitual de Bizarrap en varias de sus producciones audiovisuales. La pieza apuesta por una estética cargada de humor, referencias a la cultura popular y múltiples guiños dirigidos al público argentino.

Entre las sorpresas más comentadas apareció el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, quien participa en distintas secuencias del video. A pesar de que existen muchos registros en los que se los ve juntos y en los que confirman su amistad, la presencia del pilarense en la producción generó repercusión en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más destacados del estreno.

Otro de los invitados especiales fue El Bananero, una figura emblemática de internet en América Latina. Su aparición le sumó tono humorístico al videoclip y aportó una dosis extra de nostalgia para quienes siguen su contenido desde hace años.

Instagram: /bizarrap

Una iniciativa solidaria detrás del lanzamiento

Más allá de la música, el estreno incluyó una propuesta con fines benéficos. Al finalizar el videoclip aparece un código QR que dirige a una subasta de distintos objetos utilizados durante la grabación. Según se informó en el mismo videoclip, todo lo recaudado será destinado a la Asociación CASA, una entidad que impulsa talleres gratuitos de formación orquestal para adolescentes de barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, Bizarrap no solo volvió a captar la atención de la industria musical con una nueva colaboración internacional, sino que también aprovechó el lanzamiento para apoyar una iniciativa vinculada a la educación y la inclusión a través de la música.