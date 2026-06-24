La cantante con un nuevo físico: así fue la impresionante transformación de Meghan Trainor Tras ser madre por segunda vez, la estadounidense mostró una impactante transformación física basada en cambios en sus hábitos, entrenamiento y alimentación. Agregar C5N en









El tremendo cambio físico que logró Meghan Trainor. Redes sociales

Meghan Trainor sorprendió con una notable transformación física tras sus dos embarazos.

La cantante reveló que utilizó medicamentos GLP-1 para acompañar su pérdida de peso.

Su entrenadora destacó que el entrenamiento de fuerza y una dieta rica en proteínas fueron fundamentales en el proceso.

La rutina incluyó ejercicios de fuerza, movilidad y trabajo cardiovascular de manera regular. A sus 32 años, Meghan Trainor sorprendió con una notable transformación física que mostró tras convertirse en madre de dos hijos. La cantante estadounidense atravesó un importante cambio luego de sus embarazos, combinando nuevos hábitos de entrenamiento y alimentación en un proceso que llamó la atención de sus seguidores.

Trainor reveló que utilizó inyecciones de GLP-1 para ayudar en su pérdida de peso después de su segundo embarazo. Estos medicamentos son fármacos que imitan la hormona intestinal que el cuerpo produce de forma natural tras comer para estimular la insulina, ralentizar la digestión y reducir el apetito.

El antes y despues de la cantante. Redes sociales La cantante destacó que el tratamiento fue acompañado por importantes cambios en su estilo de vida. En ese sentido, su entrenadora personal señaló que el entrenamiento de fuerza y una alimentación rica en proteínas fueron factores clave para alcanzar los resultados obtenidos.

Como fue la increíble transformación de Meghan Trainor A sus 32 años, Meghan Trainor llamó la atención por la notable transformación física que experimentó tras el nacimiento de sus dos hijos. La cantante estadounidense reconoció que, después de su segundo embarazo, recurrió a un tratamiento con medicamentos GLP-1 para acompañar su proceso de pérdida de peso.

La norteamericana explicó que su proceso de transformación física estuvo acompañado por importantes cambios en su estilo de vida y no únicamente por el tratamiento para la pérdida de peso. En esa línea, su entrenadora personal destacó que el entrenamiento de fuerza ocupó un rol central en el proceso, ya que permitió desarrollar masa muscular y mejorar su condición física general. Además, señaló que una alimentación rica en proteínas fue otro de los pilares fundamentales para alcanzar los resultados obtenidos, especialmente después de sus embarazos.