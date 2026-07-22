Qué significa "perlas", el término que usó Rosalía y que enfureció a los fanáticos argentinos El malentendido en torno a una canción sobre una expareja terminó salpicando a la artista en medio de la discusión post Mundial. Sus shows en Buenos Aires siguen programados pese al pedido masivo de cancelación en redes. Agregar C5N en









Rosalía decidió eliminar la publicación original y salió a pedir disculpas.

Rosalía volvió a estar en los principales titulares en Argentina después de repostear un video de Mía Khalifa que celebraba el triunfo de España sobre la Selección argentina en la final del Mundial 2026 con la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas". El clip estaba musicalizado con La Perla, una de las canciones del último álbum de la cantante catalana, Lux, y esa combinación llevó a miles de hinchas argentinos a interpretar el término como una burla directa hacia la Selección.

En realidad, "La Perla" no tiene ninguna relación con el fútbol ni con ningún país. La canción está dedicada a una persona del pasado de Rosalía, cuya identidad nunca reveló públicamente, y retrata a una expareja conflictiva y emocionalmente dañina. Uno de sus versos más citados dice: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía". En ese contexto original, "perla" funciona como una ironía para describir a alguien que genera decepción y en quien no se puede confiar, sin ninguna conexión con la Argentina ni con el resultado de un partido.

El problema surgió porque Mía Khalifa usó ese fragmento específico para celebrar la derrota argentina, y el hecho de que Rosalía compartiera ese video desde su propia cuenta de TikTok amplificó la controversia. Algunos seguidores sostuvieron que el reposteo solo respondía a que se trataba de una canción propia, mientras que otros lo consideraron un gesto desafortunado en medio de la sensibilidad que dejó la derrota en la final. Horas después, la cantante eliminó la publicación, aunque las capturas ya habían circulado ampliamente y siguieron alimentando el debate.

Redes sociales Qué hizo Rosalía tras la devolución de entradas Luego de la ola de repudio y los pedidos de cancelación que se multiplicaron en redes sociales, Rosalía decidió eliminar la publicación original y salió a pedir disculpas de manera pública. En sus historias de Instagram, junto a una bandera argentina y varios emojis de caras llorando, escribió: "Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón".

La controversia había escalado rápidamente en redes, donde muchos usuarios comenzaron a pedir la devolución de las entradas para sus shows en el Movistar Arena, programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto, e incluso llamaron a boicotear los conciertos. Sin embargo, según explicó la periodista Josefina Pouso en Desayuno Americano, la política de reembolso del recinto contempla un plazo de diez días hábiles desde el momento de la compra para solicitar la devolución, por lo que pasado ese período ya no es posible tramitarla.

Redes sociales de Rosalía. Para quienes todavía están dentro de ese plazo, el procedimiento de reembolso se realiza de manera digital a través del canal de atención al cliente de la plataforma. Hay que enviar un correo electrónico a [email protected], adjuntando la confirmación de compra, las entradas digitales recibidas o el comprobante de pago, además de completar los datos personales del titular: nombre, DNI y el número de orden del ticket. Pese al fuerte revuelo generado en redes, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial de cancelación o reprogramación de los shows por parte de la producción, la artista ni las empresas organizadoras. La venta de entradas continúa con normalidad en la página oficial del estadio y el cronograma de presentaciones sigue en pie sin modificaciones.