Con Rosalía a la cabeza: la "lista negra" de famosos que compartieron polémicos posteos contra Argentina El triunfo de España en la final desató un fuerte revuelo en las redes sociales que salpicó a varias celebridades internacionales. Agregar C5N en









Los famosos que atacaron a Argentina tras la derrota de la Selección.

La polémica se encendió tras la reciente final futbolística en la que España venció a la Selección argentina. En ese contexto, Rosalía quedó en el ojo de la tormenta al compartir en sus redes sociales un video que se burlaba de la derrota albiceleste utilizando como fondo musical su propia canción La Perla. El rechazo hacia este tema responde a su letra explícita y desafiante, que utiliza la figura de la piedra preciosa como una metáfora hiriente para subestimar y tildar de falsa o insignificante a la contraparte.

La publicación generó una ola de repudio instantánea entre sus seguidores locales, muchos de los cuales impulsaron un boicot a sus inminentes shows en Buenos Aires. Ante el revuelo y la cancelación masiva, la artista catalana borró el contenido y ofreció disculpas públicas, asegurando que no había leído el texto del mensaje y que solo lo reposteó por el audio.

Sin embargo, la intérprete de Motomami no es la única figura internacional que ha provocado la furia del público argentino por sus expresiones en el ámbito digital. En el último tiempo, diversos artistas, deportistas y personalidades internacionales de alto perfil han quedado envueltos en acusaciones similares tras realizar publicaciones, comentarios despectivos o interacciones desafortunadas sobre la cultura, la sociedad o las representaciones deportivas del país.

Esta serie de episodios ha alimentado un malestar recurrente en las plataformas digitales, donde la comunidad local suele reaccionar con firmeza ante cualquier afrenta externa. La reprobación pública hacia estas celebridades demuestra que las redes sociales no perdonan este tipo de actitudes y que, para muchas figuras del espectáculo global, un simple clic sin medir las consecuencias puede costarles muy caro en su relación con el público argentino.

Otros artistas repudiados por los argentinos El exintegrante de One Direction Niall Horan desató la indignación generalizada al darle un "me gusta" a una publicación que exhibía la bandera de España con la leyenda "Las Malvinas son españolas". Ante el repudio, el músico adujo que se trató de un "error honesto", afirmando que no notó la interacción y sosteniendo que no tiene "más que amor por Argentina". Sin embargo, sus disculpas no fueron aceptadas por los fanáticos.

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino. Redes sociales Por su parte, Patti Smith quedó envuelta en la controversia tras subir una historia de Instagram felicitando al futbolista Lamine Yamal con una imagen generada por inteligencia artificial en la que vestía una kufiya. La artista estadounidense catalogó al delantero como parte de "los buenos", otorgándole una connotación política al triunfo. En tanto, la vocalista de Blonde Redhead, Kazu Makino, apuntó directamente contra la Selección y calificó a los argentinos de "racistas" y "violentos" en sus redes sociales. La postura crítica se extendió también hacia la actuación del equipo nacional dentro de la cancha. El actor español Javier Bardem calificó de "tramposos" a los futbolistas de la Selección y celebró el triunfo de su país manifestando que la plantilla ibérica representa "un ejemplo para millones de niños que han aprendido cómo se gana UNA FINAL jugando LIMPIO", lo que generó un fuerte rechazo del público local. Asimismo, el comediante estadounidense Eric André arremetió de forma directa contra el país mediante una serie de historias en Instagram donde profirió agresiones y tildó de "nazis" a los ciudadanos. A este clima de hostilidad se sumó el chileno Pedro Pascal, quien reaccionó con un "me gusta" a un video satírico que acusaba de racista a la población argentina.