IR A
IR A

Con Rosalía a la cabeza: la "lista negra" de famosos que compartieron polémicos posteos contra Argentina

El triunfo de España en la final desató un fuerte revuelo en las redes sociales que salpicó a varias celebridades internacionales.

Los famosos que atacaron a Argentina tras la derrota de la Selección.

Los famosos que atacaron a Argentina tras la derrota de la Selección.

La polémica se encendió tras la reciente final futbolística en la que España venció a la Selección argentina. En ese contexto, Rosalía quedó en el ojo de la tormenta al compartir en sus redes sociales un video que se burlaba de la derrota albiceleste utilizando como fondo musical su propia canción La Perla. El rechazo hacia este tema responde a su letra explícita y desafiante, que utiliza la figura de la piedra preciosa como una metáfora hiriente para subestimar y tildar de falsa o insignificante a la contraparte.

La artista sigue recibiendo criticas por lo sucedido.
Te puede interesar:

Periodista español destrozó a Rosalía tras las burlas a Argentina: "No nos representa"

La publicación generó una ola de repudio instantánea entre sus seguidores locales, muchos de los cuales impulsaron un boicot a sus inminentes shows en Buenos Aires. Ante el revuelo y la cancelación masiva, la artista catalana borró el contenido y ofreció disculpas públicas, asegurando que no había leído el texto del mensaje y que solo lo reposteó por el audio.

Sin embargo, la intérprete de Motomami no es la única figura internacional que ha provocado la furia del público argentino por sus expresiones en el ámbito digital. En el último tiempo, diversos artistas, deportistas y personalidades internacionales de alto perfil han quedado envueltos en acusaciones similares tras realizar publicaciones, comentarios despectivos o interacciones desafortunadas sobre la cultura, la sociedad o las representaciones deportivas del país.

Esta serie de episodios ha alimentado un malestar recurrente en las plataformas digitales, donde la comunidad local suele reaccionar con firmeza ante cualquier afrenta externa. La reprobación pública hacia estas celebridades demuestra que las redes sociales no perdonan este tipo de actitudes y que, para muchas figuras del espectáculo global, un simple clic sin medir las consecuencias puede costarles muy caro en su relación con el público argentino.

Otros artistas repudiados por los argentinos

El exintegrante de One Direction Niall Horan desató la indignación generalizada al darle un "me gusta" a una publicación que exhibía la bandera de España con la leyenda "Las Malvinas son españolas". Ante el repudio, el músico adujo que se trató de un "error honesto", afirmando que no notó la interacción y sosteniendo que no tiene "más que amor por Argentina". Sin embargo, sus disculpas no fueron aceptadas por los fanáticos.

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Niall Horan rompió el silencio tras su cruce con el público argentino.

Por su parte, Patti Smith quedó envuelta en la controversia tras subir una historia de Instagram felicitando al futbolista Lamine Yamal con una imagen generada por inteligencia artificial en la que vestía una kufiya. La artista estadounidense catalogó al delantero como parte de "los buenos", otorgándole una connotación política al triunfo. En tanto, la vocalista de Blonde Redhead, Kazu Makino, apuntó directamente contra la Selección y calificó a los argentinos de "racistas" y "violentos" en sus redes sociales.

La postura crítica se extendió también hacia la actuación del equipo nacional dentro de la cancha. El actor español Javier Bardem calificó de "tramposos" a los futbolistas de la Selección y celebró el triunfo de su país manifestando que la plantilla ibérica representa "un ejemplo para millones de niños que han aprendido cómo se gana UNA FINAL jugando LIMPIO", lo que generó un fuerte rechazo del público local.

Asimismo, el comediante estadounidense Eric André arremetió de forma directa contra el país mediante una serie de historias en Instagram donde profirió agresiones y tildó de "nazis" a los ciudadanos. A este clima de hostilidad se sumó el chileno Pedro Pascal, quien reaccionó con un "me gusta" a un video satírico que acusaba de racista a la población argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lo que decía el astro argentino sobre la cantante.

Qué decía Messi sobre Rosalía antes del escándalo y la particular historia de su meme

La ahora influencer apostó un millón de dólares por España.

Quién es Mia Khalifa, la exactriz de cine para adultos que complicó a Rosalía en Argentina

Rosalía decidió eliminar la publicación original y salió a pedir disculpas.

Qué significa "perlas", el término que usó Rosalía y que enfureció a los fanáticos argentinos

En su reciente publicación, Patti Smith deslizó elogio a favor de Messi.

Patti Smith se suma al pedido de disculpas por los posteos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Lali y un mensaje bien nacionalista

La respuesta de Lali Espósito a los críticos de la Argentina tras el Mundial 2026

Rosalía salió a dar explicaciones a través de sus historias de Instagram.

Qué dice La Perla, la canción de Rosalía que generó polémica tras la final del Mundial 2026

últimas noticias

La artista sigue recibiendo criticas por lo sucedido.

Periodista español destrozó a Rosalía tras las burlas a Argentina: "No nos representa"

Hace 7 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Luis Caputo presentará el proyecto de Inocencia Fiscal II para atraer dólares no declarados

Hace 7 minutos
La Libertad Avanza está 1 punto abajo del peronismo en la encuesta presidencial. 

Una encuesta reveló que la desaprobación de Milei supera el 60%: cómo le iría en la elección

Hace 9 minutos
Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: Lo importante es que ganamos 3-0

Habló el hincha de Tigre que recibió un balazo en Uruguay: "Lo importante es que ganamos 3-0"

Hace 15 minutos
Se espera que pase unos días en su casa del barrio privado Kentucky.

Ángel de Brito confesó cómo está Messi en medio de las teorías por su arenga en la final

Hace 20 minutos