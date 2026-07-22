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Patti Smith se suma al pedido de disculpas por los posteos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La cantante estadounidense celebró el triunfo de los europeos destacando la figura de Lamine Yamal, pero con un polémico mensaje que generó una fuerte indignación entre los argentinos. Minutos después eliminó la historia de Instagram.

En su reciente publicación

En su reciente publicación, Patti Smith deslizó elogio a favor de Messi.

En medio de la repercusión por la victoria de España contra Argentina en la final del Mundial 2026, varios artistas se hicieron eco y se mostraron a favor de la consagración del conjunto europeo, que generó indignación entre el público argentino. Entre ellos, se destaca la cantante norteamericana Patti Smith, quien terminó pidiendo disculpas.

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Samuel Jackson, Pedro Pascal y hasta Rosalía fueron los que se sumaron a la campaña “anti-Argentina” y hasta la madrina del punk se mostró en esa línea, pero se terminó arrepintiendo y no solo borró la publicación en redes, sino que después terminó destacando la figura de Lionel Messi e incluso le dedicó palabras al pueblo argentino.

Con una imagen del capitán argentino, la artista escribió “más que bien; lo dio todo” y comentado su propia historia agregó: “Agradecimiento por su ejemplo”.

Por otra parte, en su propio feed la madrina del punk eligió una estatua en el Cementerio de la Recoleta con un poema que ella misma escribió: “Esta es la fotografía de una estatua que me conmovió mucho. Fue sacada en Argentina, un país que amo hace mucho tiempo. Ninguna de las palabras que escribí tuvieron la intención de ofender a los argentinos, personas que me importan profundamente. Siempre respeté y admiré su coraje y pasión”.

Además, explicó haber montado caballos en campos de ese país, como también haberse presentado y expuesto arte. “Recibí mucho amor y envió el mío a cambio, además de disculparme con todo mi corazón”, concluyó.

Noticia en desarrollo.-

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