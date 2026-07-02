Preocupación: un actor argentino que fue operado de forma imprevista en la previa a un estreno Una sorpresiva complicación de salud que afectó a una figura de la cartelera porteña obligó a suspender un inminente debut. Agregar C5N en









Un famoso actor fue intervenido quirurgicamente

Carlos Casella causó gran conmoción en el ámbito artístico tras ser ingresado de urgencia debido a un cuadro de apendicitis aguda. El reconocido artista tuvo que pasar por el quirófano de manera inmediata en el Hospital Italiano, una situación completamente inesperada que encendió las alarmas entre sus colegas y despertó una oleada de mensajes de apoyo y muestras de afecto en las redes sociales.

Tras la exitosa intervención quirúrgica, el último parte médico oficial trajo alivio al confirmar que el coreógrafo y cantante evoluciona favorablemente y mantiene un excelente estado de ánimo. Sin embargo, los profesionales de la salud lo obligaron a un mes de reposo absoluto, una indicación estricta y necesaria para asegurar su total recuperación física antes de autorizar su regreso a los escenarios.

Esta complicación de salud impactó de lleno en la agenda teatral, forzando la postergación del esperado debut de BOÎTE, el espectáculo que el actor encabeza junto a Griselda Siciliani. La obra, que tenía planeado levantar el telón durante el transcurso de esta misma semana, debió suspender sus planes iniciales y reprogramar toda la logística ante el imprevisto cuadro clínico de su protagonista.

Desde la organización del show anunciaron que el lanzamiento oficial se trasladó para el jueves 30 de julio en La Trastienda, donde cumplirán con una temporada de 15 presentaciones que se desarrollarán de jueves a sábados. Asimismo, se aclaró que los tickets ya comprados mantendrán su vigencia para el nuevo calendario, mientras que aquellos espectadores que no puedan concurrir tendrán la opción de tramitar la devolución del dinero mediante la ticketera Passline o directamente en las ventanillas del lugar.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la salud de Carlos Casella Frente a la incertidumbre en el ambiente, Griselda Siciliani decidió romper el silencio y llevar tranquilidad a los seguidores utilizando sus redes sociales. A través de tres historias publicadas en su perfil de Instagram, la protagonista del espectáculo se encargó de detallar el estado actual de su colega y justificar las modificaciones en la agenda. "Carlitos está muy bien, ya fue operado y se está recuperando. Los médicos le indicaron reposo para que no haga ningún tipo de esfuerzo y por eso tuvimos que reprogramar las funciones", explicó de manera directa.