Mirtha Legrand increpó a Luis Brandoni por el INCAA: "Mirá el dedito..."

Legrand fue homenajeada durante la primera entrega de los Premios Martín Fierro del Cine , por las películas que protagonizó la actriz y conductora en sus 83 años de carrera. “Muchas gracias, por favor no cierren el INCAA, es lo primero que se me ocurre”, dijo La Chiqui al recibir su premio y destacar la importancia del Instituto, como fueron haciendo varios de los premiados de la noche.

Fiel a su estilo y sin tapujos, la conductora se animó e increpó al exdiputado y señaló: “¿A vos te molestó que en los premios Martín Fierro yo mencionara al INCAA?”. Si bien el actor comenzó respondiendo que no, fue interrumpido por la diva de los almuerzos y le señaló: “Porque yo te leí, te leí. Mirá mi dedito. Me criticabas que yo había mencionado al INCAA. Era simplemente para que no lo cerraran”.

Intentando responder y visiblemente sorprendido por el tenso momento, Brandoni atinó a explicar que no cree que se cierre. “No, no. Dan menos créditos, pero no se ha cerrado por suerte”, agregó la conductora de La Noche de Mirtha (eltrece), quien cambió rápidamente de tema pidiéndole a Soledad Silveyra que mostrara el look que se había puesto para ir al programa.

Embed - SIN TAPUJOS: Mirtha lo encaró a Brandoni, tras sus críticas por haber apoyado al INCAA: "Yo te leí"

Cuál había sido la crítica de Luis Brandoni a Mirtha Legrand por el INCAA

Mirtha Legrand recibió el premio de Brillante en el Martín Fierro de Cine 2024 y durante su discurso señaló: “Si hay gente que de pronto recibió un crédito, no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera, a esa no le damos más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana”.

“Lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar”, sostuvo la diva en ese momento y concluyó “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Porque si se pelean, los devoran los de afuera. Así que no nos dejemos devorar”.

Tras dichas palabras, Luis Brandoni dio una entrevista en TN y no tardó en reflexionar: “No sé quién le dijo que se va a cerrar el INCAA. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año”.

“Vamos a ver si se puede resolver. No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar el INCAA”, señaló el exdiputado de la UCR.