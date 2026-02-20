IR A
Preocupación por la salud de Luciano Castro, revelan detalles sobre la internación: "Puede ser que tenga adicciones"

Moria Casán en su programa contó que tuvo una charla íntima con el actor, quien le explicó cómo se siente en la clínica en la que ingresó hace unas semanas.

pablo echarri conto como se encuentra luciano castro: en un momento...
Pablo Echarri contó cómo se encuentra Luciano Castro: "En un momento..."

Moria reveló que "él decidió internarse por motu proprio para salir de sus fantasmas", en esa línea explicó cómo continúa su estado de salud "puede ser que tenga adicciones, puede ser un combo, y no está mal".

El actor ingresó a la clínica de rehabilitación donde, en palabras de La One "está sanando". Desde un primer momento, antes de que la noticia se conozca de manera pública, Moria aseguró que "desde el primer momento me dijo estoy sanando, no digas nada, estoy internado. Lo respeté, hasta que se supo".

Griselda Siciliani Luciano Castro

Además, Moria remarcó que "se ve que él estaba dando alertas y señales de su necesidad de sacar sus fantasmas, una persona que tiene quilombos en su mente, necesita ayuda, necesita hacer un detox".

"Se ve expuesto, se ve humillado, siente que el amor de su vida se le fue; se mete en un lugar a sanarse. Apenas pueda me va a mandar un audio", adelantó.

La rehabilitación de Luciano Castro

Actualmente, Luciano Castro lucha contra sus problemas y adicciones en una clínica especializada en Buenos Aires donde busca "estar sano" para volver a tener una buena relación con sus tres hijos, tras la ruptura con Griselda Siciliani y la exposición que sufrió por el episodio del pasacalles para recuperar el amor de la actriz. La búsqueda de un apoyo profesional tiene un solo objetivo, que es volver a trabajar y reconstruir su vida junto a la familia.

Según allegados al mediático, su vida personal se derrumbó después de romper con la protagonista de Envidiosa y ante la exposición pública de sus infidelidades. "Todo ese mundo se le terminó desmoronando de un momento a otro", revelaron en las últimas horas.

Pablo Echarri contó cómo se encuentra Luciano Castro: "En un momento..."

Después de que Moria Casán diera a conocer cómo atraviesa el delicado momento Luciano Castro, Pablo Echarri también reveló que habló con el actor y le envió un sentido mensaje públicamente.

En medio de la polémica que rodea a Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani, lo que lo motivó a tomar la decisión de internarse en un centro de rehabilitación, su amigo y colega contó cómo está: “Luciano es mi amigo y está atravesando un momento durísimo. Y yo estoy con él”.

Embed - "ES MI AMIGO Y ESTÁ EN UN MOMENTO DURÍSIMO": Pablo Echarri salió a bancar Luciano Castro

Uno de los galanes de la televisión argentina detalló que le mandó un mensaje diciéndole que “estoy acá, que como siempre estuvimos cerca, desde que nos conocimos en el año 92, 93…”, y sus palabras son de gran apoyo al actor que quedó en el centro de las críticas.

En esa línea, Echarri remarcó como un ensañamiento contra Castro por sus actitudes, pero que lo hizo con un paralelismo de la realidad del día a día. “Me parece que este momento de la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa. Y creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque, más allá de las particularidades del momento, es que agarran y no largan; hay como un deseo, una sed de sangre, entre comillas, de lastimar gente que es llamativo”, se sinceró en diálogo con Puro Show (El Trece).

