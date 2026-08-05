5 de agosto de 2026 Inicio
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Karina Milei visitó las oficinas de Google en Buenos Aires

La Secretaria de la presidencia recorrió las oficinas de la compañía y dialogó sobre innovación y desarrollo tecnológico con los directivos.

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 Karina Milei y directivos de Google en la compañía.

 Karina Milei y directivos de Google en la compañía.

Karina Milei pasó por las oficinas de Google en Buenos Aires y se reunió con directivos de la compañía. El objetivo estuvo puesto en conocer de primera mano cómo funciona la empresa en la Argentina, su presencia en la región y los proyectos que impulsa en el país.

Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. 
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Durante el encuentro, los ejecutivos de Google compartieron un panorama de su actividad local y dieron detalles de la cantidad de empleados, iniciativas de innovación y el aporte al desarrollo tecnológico. Uno de los temas centrales fue el Google Arts & Culture Tango, un proyecto que busca mostrar al mundo la riqueza del tango como patrimonio cultural, con la participación de Marca País en la generación de contenidos.

La visita incluyó un recorrido por las oficinas y contó con la presencia de funcionarios de PromArgentina y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del lado de Google estuvieron el country manager en Argentina, Juan Vallejos, y referentes de áreas clave como Google Cloud y Asuntos Gubernamentales.

Además de la Secretaria de la presidencia, estuvieron junto a ella Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de PromArgentina; María Victoria Castro, directora de Inversiones y Promoción Internacional; Martín Giralda, director nacional de Marca País; Mariana Ron, directora de Asuntos Culturales de Cancillería; y Alejandro Gamboa, gerente de Innovación e Inteligencia Comercial de PromArgentina.

Por el lado de Google, la recibieron el country manager para Argentina, Juan Vallejos; la directora general de Google Cloud para el Cono Sur, Natalia Scaliter; la directora de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para América Latina hispanohablante, Eleonora Rabinovich; y la gerente de Asuntos Gubernamentales y Política Pública para el Cono Sur, Tamar Colodenco.

Qué es Google Arts & Culture Tango

Se trata de un proyecto dentro de la plataforma cultural de Google que busca difundir y preservar expresiones artísticas de todo el mundo. En este caso, se puso el foco en el tango como patrimonio argentino y universal.

Lo que se destacó en la reunión es que Marca País colaboró en la generación de contenidos donde aportó material, curaduría y coordinación para que el tango tenga una presencia sólida en la plataforma. La idea es que usuarios de cualquier parte del mundo puedan acceder a historias, imágenes, videos y experiencias interactivas que muestran la riqueza cultural del tango, su historia y su impacto en la identidad argentina.

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