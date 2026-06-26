Interna al rojo vivo: crecen los rumores sobre la renuncia de Manuel Adorni

Durante todo el cierre de semana circularon versiones cruzadas en Casa Rosada sobre el futuro del Jefe de Gabinete: desde su salida inminente hasta la espera del regreso del presidente Milei al país el domingo para tener la definición final.

Después de varias semanas con dudas sobre el futuro del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, empezaron a circular versiones concluyentes en la Casa de Gobierno: la salida es inminente. Algo que hasta ahora venía siendo confuso, con distintas versiones según pasaban los días y según qué tribu del oficialismo saliera a instalar la información.

La confirmación solo plantea una duda sobre quién lo va a reemplazar en ese lugar. Primero sonó fuerte la versión de que el canciller, Pablo Quirno, era el hombre indicado para ocupar ese lugar por su buena sintonía con el jefe de Estado, Javier Milei. Luego, por motivos similares, el nombre que se sumó a la lista fue el de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Pero pasaron las semanas y ambas versiones se fueron desinflando. O porque no quieren o porque el Presidente considera que son más necesarios en las funciones que están cumpliendo actualmente, fueron los argumentos utilizados.

La primera opción que surgió hace tres semanas, incluso antes de los nombres mencionados anteriormente, fue la de Diego Santilli, el hoy ministro del Interior. Muchos elogios por su capacidad y "cintura política" como características fundamentales para sortear todo el descalabro y huecos que dejará Adorni, sumado a la falta de coordinación con los distintos ministerios por estar abocado a su defensa mediática y judicial en los últimos dos meses.

Este viernes, cuando el desenlace empieza a hacerse visible, ese nombre volvió a sonar fuerte y, a esta hora, todas las fuentes consultadas por C5N lo ponen como la opción más viable.

La única duda que se plantea por estas horas en Balcarce 50 es el momento de oficializar la salida. Las versiones encontradas mencionan una confirmación ni bien empezado el fin de semana y otras indican una espera hasta el regreso del presidente Milei al país el domingo, después de su visita a España y antes de irse al encuentro de presidentes del Mercosur en Paraguay el próximo martes.

El derrotero de Adorni en el Congreso

El último tramo de Adorni en la función pública se ve atravesado por la moción de censura y los pedidos de interpelación por parte de la oposición. Además, el fuego interno libertario llegó también desde la figura de la exministra de Seguridad y titular de la bancada oficialistas en el Senado, Patricia Bullrich.

A horas de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, la senadora había roto el silencio con C5N y, a contramano de la defensa que utilizó el jefe de Gabinete en la entrevista que brindó luego de semanas de silencio, cuestionó su estrategia de minimizar el hecho. "Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado", afirmó en diálogo con este medio.

Bullrich fue la única funcionaria en salir a apuntar contra el ministro coordinador pese a las exigencias de Javier y Karina de mantenerse abroquelados alrededor de su figura. En una entrevista televisiva, la exdirigente macrista le exigió en vivo y en directo al exvocero que presentara su declaración jurada para evitar seguir dañando al Gobierno, paralizado desde marzo como consecuencia de la investigación judicial que tiene al funcionario como principal investigado en la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita bajo la tutela del juez federal, Ariel Lijo.

Aquella jugada, que en más de un despacho fue leída como una traición y generó el inicio de una guerra sin cuartel contra la hermana presidencial, obligó al Presidente a salir a prometer que su ministro cumpliría con la Ley de Ética Pública y con la presentación de su documentación patrimonial.