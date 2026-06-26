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26 de junio de 2026 Inicio

Escándalo en Uruguay en pleno Mundial 2026: tensión entre Marcelo Bielsa y los referentes

Cuatro de los jugadores más destacados del plantel le hicieron un planteo al director técnico argentino ante los malos resultados de fase de grupos. ¿Qué pasó?

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Explotó el clima en Uruguay.

Explotó el clima en Uruguay.

En pleno Mundial 2026 y con la necesidad necesaria de clasificar a los 16avos, el plantel de Uruguay vive un tenso momento entre los jugadores y el director técnico Marcelo Bielsa. Los referentes pidieron una reunión porque no están conformes con la forma de entrenar y pidieron jugar de una manera particular.

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Según reveló el programa Las voces del fútbol, los jugadores Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde fueron a reunirse con el técnico para decirle que la forma de entrenar los agota, acusaron llegar resentidos por lesiones a los partidos y dijeron no aguantar la metodología de trabajo.

Pero no solo le reclamaron cómo entrenan, sino que le pidieron ir a enfrentar a España con un “bloque bajo y salir de contragolpe”, un esquema inverso al que plantea Bielsa, el cual muestra protagonismo y presión desde el inicio.

Pero no fue bien recibido por el DT porque pidió una reunión general que duró 48 minutos sin pausas. En la misma, Bielsa aseguró que hubo otros conflictos internos por la salida de Luis Suárez, indicó que el grupo intentó sacarlo del cargo y se dio crédito por las carreras de Sebastián Cáceres y Maxi Araujo.

Pero no dio el brazo a torcer y aseguró que jugarán espejo frente a España, diferente a lo que pidieron los jugadores. Pero no todos se quedaron hasta el final del discurso, algunos se pararon y se fueron.

Cuándo juega Uruguay tras el escándalo con Marcelo Bielsa

El equipo juega el viernes a las 21 (horario argentino) frente a España por la clasificación a 16avos., instancia donde pueden enfrentar a Argentina depende los resultados. Los medios uruguayos aseguran que, independientemente del resultado de la Selección en el Mundial 2026, el DT abandonará su cargo al finalizar.

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