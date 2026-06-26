Era una de las parejas del momento, ella escuchó los rumores de infidelidad y ahora está dolida

Una famosa, que surgió de un reality, enfrenta ruptura mediática con repercusión pública, versiones de engaño y fuerte impacto emocional tras exposición de su vínculo sentimental.

La exparticipante de Gran Hermano e influencer Daniela Celis quedó atravesada por una noticia que modificó por completo la imagen que tenía de su relación con Nick Sicaro . La pareja, que era observada como una de las más comentadas del mundo del espectáculo, terminó envuelta en rumores de una presunta infidelidad que generaron un fuerte impacto en ella. La protagonista reconoció su sorpresa al escuchar las versiones y dejó una frase que se convirtió en el eje de la polémica: “Me lo creí” .

Quien fuera integrante de Gran Hermano 2022 habría explicado que ella confiaba en el vínculo porque sentía que existía un acuerdo de exclusividad. Según trascendió, Sicaro mantenía una comunicación diaria con ella y esos gestos le transmitían tranquilidad. Frente a las versiones que comenzaron a circular, Daniela habría expresado que nunca imaginó que podía estar ocurriendo algo detrás de escena: “Yo confiaba, porque él me hacía sentir que estaba todo bien” .

El periodista Santiago Riva Roy fue quien expuso información vinculada al entorno de la pareja y señaló que algunas personas cercanas a Daniela "le habían advertido sobre determinadas actitudes del joven antes de que la relación avanzara" . Según esos comentarios, existirían antecedentes de comportamientos que generaban dudas. Sin embargo, la influencer habría elegido creer en la persona que tenía al lado y continuar apostando por la relación.

Entre las versiones que más impacto causaron apareció la posibilidad de encuentros paralelos y una supuesta falta de honestidad durante el romance. Allegados señalaron que la joven quedó especialmente afectada porque sentía que había recibido promesas y señales de compromiso. En medio del dolor, la reflexión que más repercutió fue la idea de que una traición habla de las decisiones de quien engaña y no del valor de quien confió.

Después de que la separación quedara instalada en los medios, Daniela Celis volvió a aparecer públicamente con una producción fotográfica que llamó la atención por su estilo intenso y seguro. La influencer decidió mostrarse con una actitud renovada y acompañó las imágenes con una energía diferente, en medio de un momento personal marcado por la decepción y la exposición mediática.

La mediática acompañó el anuncio con una audaz producción fotográfica en topless, acompañada de una contundente reflexión: "Lo siento, no tengo la culpa que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan".

La producción fue interpretada por sus seguidores como una forma de recuperar el control sobre su propia historia. En redes sociales, muchos destacaron la manera en la que Daniela eligió mostrarse después de una situación emocional compleja. La joven, que saltó a la fama por Gran Hermano, volvió a ocupar el centro de la conversación con imágenes donde predominó la seguridad, sensualidad y fortaleza personal.

La historia con Nick Sicaro había generado interés porque parecía atravesar un momento de crecimiento. La pareja compartía gestos públicos y una dinámica que hacía pensar en un vínculo consolidado. Sin embargo, los rumores cambiaron el escenario y Daniela quedó obligada a enfrentar una situación que, según sus propias palabras, no esperaba. “Me sorprendió todo lo que salió, porque yo realmente estaba tranquila”, habría sido una de las ideas que transmitió sobre lo ocurrido.

Pestañela se animó a posar con el torso descubierto y lo subió a las redes sociales. Instagram @danielacelis01

El posteo generó una intensa repercusión en redes sociales, donde los seguidores se dividieron entre quienes celebran su mensaje de empoderamiento y aquellos que cuestionaron el exceso de edición en las imágenes. De esta manera, Pestañela marcó un cierre definitivo a su pasada relación y vuelve a posicionarse como protagonista central de la escena mediática.