Tras las denuncias de Cristian U y Furia, Anto Pane abandonó la Casa de Los Gemelos: "Lloro de dolor"

La participante abandonó el reality en medio del escandalo por la presunta facilitación de drogas dentro de la casa. Tras llegar al país prometió contar todo.

La polémica en el reality español no deja de crecer. En las últimas horas, Anto Pane, una de las participantes más controvertidas de la edición, dio un portazo y abandonó la casa en medio del escándalo por las denuncias sobre una presunta facilitación de drogas.

Es muy famosa, tuvo una relación muy mediática y ahora presentó a su nuevo amor desde la cama

Tras su salida, la influencer publicó un duro descargo en sus redes sociales, donde aseguró haber tenido serios conflictos con los gemelos Ramos, creadores y responsables del formato.

Con su renuncia, Anto se convirtió en la cuarta participante argentina en abandonar el certamen a pocos días de su inicio. Quienes dejaron el programa anteriormente también denunciaron malos tratos, episodios de xenofobia y situaciones irregulares por parte de la producción de los Gemelos. Por el momento, los únicos argentinos que continúan en competencia son Walter "Alfa"Santiago y Milky Dolly.

Durante las últimas horas del martes, Pane compartió una serie de fotos y videos donde se la veía camino al aeropuerto, noticia que sorprendió a sus seguidores porque ella había declarado que se sentía muy cómoda y se estaba divirtiendo.

Sin embargo muchos apuntan que su salida fue debido a un tenso cruce de palabras que tuvo horas antes con La Falete en un barco. La española se burló de ella y la acusó de tener problemas de adicción, a lo que Pane se defendió y respondió que lo hacía en su pasado para “tapar su dolor”.

¡BOMBAZO ABSOLUTO!

Las cámaras lo grabaron TODO el tiempo… y los Gemelos se enteraron recién AYER.

-Falete: “Esta es Anto… Sniff… sniff…”

-Anto Pane: “Sí, yo me meto 10 gramos por día…”

Esto no es un rumor. Es video. Es prueba. ¿Y acaban de descubrirlo? El escándalo… pic.twitter.com/VSD10rgkOe — Romina Ponzio (@rominaponzio) July 29, 2026

Las palabras de Anto Pane

La influencer compartió una serie de videos en sus redes sociales en los que les dejó un mensaje a sus seguidores tras abandonar el reality. "Volviendo para Argentina. Gracias por todo y por estar viéndome. Pero extraño a mis gatos y me cansé de la falta de respeto en esa casa", comenzó diciendo. Además, adelantó que una vez que regrese al país contará todo lo que vivió dentro del programa: "Llego a Argentina y prendo stream todo el día. Se viene MI programa", prometió.

Captura: redes sociales.

Por su parte, desde la producción del programa dijeron que la despidieron debido a su adicción, “su condición para seguir en el reality era que alguien le trajera una sustancia. Dedujimos que ingresó con algo en el reality y ahora se le ha gastado. No podemos permitir eso”, expresaron.

Sin embargo, Pane expresó su enojo con los gemelos Ramos, a través de un comunicado en su Instagram, "estoy cansada y triste. Encima con 20 horas de vuelo. Lloro de bronca e impotencia porque a mí no me sale ser mala persona ni vengativa. Y terminó aguantando mentiras que hablan de mí y cosas que no merezco. Pero hay una justicia divina”, escribió.