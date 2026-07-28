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Grave denuncia de Cristian U contra un reality español: "Facilitan el consumo de drogas"

El exparticipante de Gran Hermano regresó al país tras pasar varios días en La Casa de los Gemelos. A su vuelta, rompió el silencio y reveló lo que sucede realmente dentro del programa: maltratos y drogas explicitas.

Cristian U denunció las falencias en el reality español.

Cristian U reveló su experiencia en el reality español La Casa de los Gemelos y lanzó terribles acusaciones contra la producción, a la que señaló por malos tratos y "facilitar el consumo de cocaína". Tras abandonar el programa, el ex Gran Hermano habló con Jorge Rial en Argenzuela y contó todo lo que no se vio de su experiencia.

No lo dudaron y lo destrozaron en las redes.
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El exhermanito ingresó junto a otras celebridades argentinas al reality español, que quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que se denunciaron malos tratos y comentarios despectivos hacia los concursantes argentinos.

"Los dueños del formato son los mismos que en cada video, que tenemos cientos de videos guardados, afirman y confirman que nos contrataron para trabajar sin contrato, o sea, totalmente en negro. Son los mismos que son totalmente xenófobos, hablando de que los argentinos no servimos para realities y denostando todo lo que hacemos", denunció en C5N.

"Es todo una humillación para cada uno de nosotros que me parece que es terrible, siendo que había millones de personas mirando en ese momento", agregó. "Pensá que estamos a 14.000 km de nuestros hogares, sin contrato, sin el pasaje, y en vivo te dicen: '¿Te querés volver? Arreglate'", ejemplificó.

Cristian U adelantó que su abogado se presentará el próximo lunes en Comodoro Py para "ir a fondo" y presentar una denuncia contra el programa. "En este momento hay dos chicas argentinas metidas en ese reality y hay un participante, que no lo quiero nombrar porque no quiero ensuciarlo, que está siendo todas las noches drogado con tusi", afirmó.

En ese sentido, indicó que "uno de los participantes tiene un problema grande de adicción, ya todo el mundo lo sabe desde hace mucho tiempo, y todas las noches amenaza con irse si no le traen la bolsita de tusi. Y al rato le traen la bolsita, toma y baja todo risueño, ya súper drogado. Están siendo cómplices y le están trayendo drogas", denunció.

La Casa de los Gemelos y las drogas explícitas

En otra entrevista con Pepe Ochoa, Cristian U y otra exparticipante argentina del reality coincidieron en uno de los testimonios más delicados: se les facilitaban sustancias a algunos participantes.

Cristian Urrizaga reveló cuál era uno de los mayores problemas dentro del reality: "Drogas explícitas", lanzó tajante, y luego amplió: "Hay participantes que tienen problemas de adicciones, que tendrían que tener un tratamiento, pero si vos a los participantes que se quieren ir porque no hay drogas se las facilitás, mínimo les tenés que poner un psicólogo".

Cristian U reveló quien sería la participante con problemas de adicción

Del mismo modo, durante una entrevista en el programa SQP, Cristian U deslizó que la participante con graves problemas de consumo es Anto Pane, una celebridad de internet. "No quiero dejar pasar por alto que a esa participante le entraban bolsas de tusi todas las noches", reveló.

En conversación con Sabrina Rojas, reveló que mantuvo una charla amena con la participante. "Yo hablé con ella, es una persona hermosa y no quiero que se destruya la vida. Le dije 'no te rompas más'", expresó. "Ellos le entran la falopa, yo lo vi", denunció.

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