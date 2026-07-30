Preocupación: una participante abandonó un famoso reality tras pedir sustancias ilegales La inesperada salida de una mediática sacudió al ciclo y generó un fuerte impacto por los motivos detrás de su partida. Agregar C5N en









Una famosa concursante abandonó el reality.

Anto Pane, una de las figuras de La casa de los gemelos, concretó su retorno a la Argentina en las últimas horas tras un escandaloso desenlace. Desde la organización de la emisión indicaron que la mediática optó por retirarse del juego luego de que la producción rechazara proveerle estupefacientes dentro de la convivencia. El inesperado abandono sacudió por completo la estructura del certamen y encendió las alarmas en el medio.

Los referentes del programa explicaron la gravedad del conflicto y detallaron el detonante de la salida: “Se puso muy violenta. Su condición para seguir era que pudiera llamar a alguien para que le trajeran una sustancia. Deducimos que ingresó con algo en el reality y ahora se le acabó. No podemos permitir sustancias ilegales". Las contundentes afirmaciones de la producción generaron un inmediato impacto en la audiencia.

Frente a esta situación, la producción remarcó que existen registros de lo sucedido e insinó la existencia de advertencias legales por parte de la concursante. “Ella dijo que no puede continuar sin consumir. Tenemos grabadas todas las conversaciones. Hizo su valija y se tomó un vuelo. A una mujer no la podemos revisar antes de entrar al programa porque te pueden acusar de cualquier cosa", revelaron, añadiendo que la joven "pedía droga y la producción se negó. Dijo que llevaba 10 años tomando”.

Por su parte, la creadora de contenido se volcó a sus plataformas digitales durante el viaje de regreso para anticipar que dará su postura al arribar a Buenos Aires. “Estoy cansada y triste. Lloro de bronca e impotencia porque a mi no me sale ser mala persona ni vengativa. Termino aguantando mentiras que hablan de mi y cosas que no merezco. Pero hay una justicia divina”, expresó Pane en sus redes para defenderse de los señalamientos.

Quién es Anto Pane Antonela Pane, conocida popularmente en el entorno digital como Anto Pane, es una influencer, modelo y creadora de contenido para adultos nacida en La Plata, Buenos Aires. A sus 29 años, se ha consolidado como una de las figuras más disruptivas de las redes sociales en Argentina. Su salto a la notoriedad en los medios tradicionales de comunicación se produjo inicialmente por apariciones en la farándula porteña, incluyendo romances mediáticos con cantantes de música urbana.

Anto Pane Detrás del personaje extravagante y desinhibido que exhibe en plataformas de suscripción y en sus perfiles oficiales, se esconde una personalidad compleja que genera constante interés en la audiencia. Su particular estilo para interactuar con sus seguidores la ha transformado en un fenómeno viral recurrente a través de memes, videos de humor absurdo y declaraciones llamativas sobre sus aspiraciones personales. En diversas oportunidades, la joven ha manifestado públicamente su deseo de incursionar en la política nacional. En el plano de la actualidad internacional, su nombre cobró un fuerte protagonismo debido a su escandalosa desvinculación de La casa de los gemelos, un reality grabado en la ciudad de Marbella, España. Su salida del certamen, donde compartía convivencia con otros mediáticos argentinos, se produjo en medio de cruzadas de declaraciones y acusaciones cruzadas con la producción local respecto a exigencias contractuales y conductas personales dentro del encierro.