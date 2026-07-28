El tatuaje de un ex Gran Hermano desató una ola de burlas en las redes: "Seguís dando pena afuera" El participante se volvió viral tras tatuarse para homenajear su paso por la casa más famosa. Sin embargo, no resultó como él esperaba y en las redes lo destrozaron. Agregar C5N en









No lo dudaron y lo destrozaron en las redes. Telefe

Leandro Nigro, uno de los exparticipantes de Gran Hermano, decidió inmortalizar su paso por el reality con un tatuaje. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido y terminó siendo motivo de burlas en las redes sociales.

El joven fue uno de los participantes más criticados de la casa de Gran Hermano debido a su insípido juego y nula estrategia. El jugador ingresó al reality en medio de un repechaje y prometió generar contenido, sin embargo, durante su primera semana recibió un fuerte llamado de atención por parte del Big y luego del mismísimo conductor. No solo eso: también lo criticaron por su falta de higiene bucal. "Tiene mal aliento", habría expresado Luana Fernández.

Su permanencia en la Generación Dorada duró un poco más de un mes y terminó cuando el público lo votó para sacarlo durante la "placa planta".

NIGRO es el nuevo eliminado del certamen



Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/Ppl6ji2TwC con la conducción de @SANTIAGODELMORO https://t.co/yf0gaoELkw pic.twitter.com/tDqaKqXdgy — Gran Hermano (@GranHermanoAr) July 7, 2026 Semanas después de abandonar el reality, Leandro decidió inmortalizar una de las experiencias más importantes de su vida con un tatuaje del icónico ojo de Gran Hermano acompañado de su fecha de ingreso. Junto a la imagen, que compartió en X, escribió un emotivo mensaje: "Los sueños están para cumplirlos. Te amo, Gran Hermano".

Nigro y su tatuaje. Captura de pantalla: redes sociales La reacción de los usuarios: burlas y duras críticas Como era de esperarse, la publicación se viralizó en cuestión de minutos, aunque no solo por el nuevo tatuaje. Los usuarios advirtieron un llamativo detalle: justo por encima del icónico ojo de Gran Hermano, Leandro ya tenía tatuado un brazalete de hojas.

La ubicación de ese viejo tatuaje sobre el emblema del reality no pasó desapercibida y muchos lo tomaron como una divertida coincidencia. Durante su paso por la casa, el exparticipante fue señalado en varias oportunidades como una "planta", por lo que las redes sociales no tardaron en burlarse al relacionar ambas cosas. "¿Este chico estuvo en la casa?"; "Tatuate un enjuague bucal"; "La planta número uno se tatúa el logo de GH", fueron algunos de los comentarios que dejaron plasmados los usuarios en la publicación. Leandro Nigro abandonó el reality acompañado de una planta viviente.