Acusan a Thiago Medina de abuso sexual: "Su prima realizó la denuncia"

Desde el programa conducido por Ángel de Brito, dieron a conocer una impactante noticia que involucra al ex de Daniela Celis. La denuncia fue presentada por su prima, Lara Agustina Ledesma.

Thiago Medina , uno de los participantes de la edición 2022, fue denunciado por abuso sexual durante el día de hoy en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino. Según revelaron en el programa, la denuncia fue radicada por la prima y el hecho habría ocurrido hace años atrás.

Desde el piso de LAM brindaron información de la presunta denuncia que apunta contra el ex Gran Hermano. Fue Pilar Smith quien dio a conocer la existencia de la denuncia y compartió algunos de los detalles que figurarían en la presentación judicial.

De acuerdo con la información que leyó Smith, la denuncia vino por parte de una prima de Medina, Lara Agustina Ledesma, " hizo la denuncia por abuso sexual. El hecho sucedido cuando tenía 13 años. Tocamientos por debajo de la ropa, estoy hablando con ella y hablé con Thiago", relató.

En ese sentido, la periodista contó que estaba hablando con Thiago y que él sabía sobre esta denuncia, "me dijo: 'Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con esto '", expresó.

Frente a la consulta de una de las panelistas, Pilar contó que actualmente la presunta victima es mayor de edad y que desde el entorno de Medina niegan rotundamente la acusación, "ella tiene 19 ahora y recién cuando ella tenía 15 se animó a contarlo. Se lo contó a la familia de él y todos niegan".

Sobre la denuncia contra Thiago Medina: Qué dice

En medio de la conmoción que generó la noticia contra el ex de Daniela Celis, la periodista avanzó con la información y leyó parte del documento que corresponde a la denuncia: "Cuando tenia 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares", reveló.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2. Además, intervino la Secretaria de La Mujer de La Matanza.