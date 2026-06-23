Piñón Fijo se cansó de las críticas por mostrar su cara sin maquillaje: "Cómprense una vida" Tras la viralización del video en el que aparece sin maquillaje, una avalancha de comentarios inundó las redes sociales al descubrirse el secreto mejor guardado del espectáculo infantil: el verdadero rostro del payaso más querido de la Argentina. Agregar C5N en









Piñón Fijo no se quedó callado y arremetió en contra de las críticas en redes sociales.

Lo que parecía un emotivo homenaje por el Día del Padre terminó convirtiéndose en una pesadilla para miles de fanáticos del payaso más querido de la Argentina. Su hija Solcito publicó un video de su infancia donde se ve a Fabián Gómez, su papá, transformarse en Piñón Fijo. Tras el posteo, la ilusión de muchos fans se rompió por completo, ya que conocieron el verdadero rostro de su ídolo infantil.

"Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón", reclamaron varios usuarios. El payaso no se quedó callado y salió al cruce de las críticas. "Gente querida. Aclaro que esta publicación la hizo Solcito con mi autorización y con todo el amor que nos tenemos. No me pareció tan grave mostrar una imagen de hace más de 30 años; ya no soy ese", escribió en su cuenta de X.

Luego le dedicó unas líneas a sus odiadores: "A los que acompañan con amor, gracias; a los que acompañan con amor y no les gusta: perdón y gracias. A los odiadores seriales, cómprense una vida, pero no lo vuelvan a hacer en Temu", lanzó picante.

Fin del misterio: cómo es la cara de Piñón Fijo sin maquillaje La hija de Piñón Fijo le puso fin al misterio que durante décadas rodeó el rostro detrás del maquillaje. Publicó una grabación de los años '90 en su cuenta de Instagram donde se muestra por primera vez el proceso de transformación de Fabián Gómez en su emblemático personaje.

"Este video nació de un sueño: mi papá soñaba con que apareciéramos en Cablín", escribió Solcito en un emotivo posteo por el Día del Padre. Cablín fue creado en 1988 y fue el primer canal infantil de Argentina y Latinoamérica —y el sexto en el mundo—. Con un estilo innovador, humorístico y sin cortes comerciales, marcó la televisión de los años '90.