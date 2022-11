La exmujer de Piñón Fijo filtró una contundente foto luego de que el payaso hablara de su conflicto familiar

Piñón Fijo reapareció en una entrevista en la que se refirió a la interna familiar, tras haber denunciado él mismo por redes sociales de no poder ver a su nietos. Sin embargo, luego trascendió de que el artista no tenía vínculos con los nenes, por estar distanciados de su hijos.

foto piñon

Qué dijo Piñón Fijo sobre su conflicto familiar

El payaso reapareció en los medios y aseguró en diálogo con Canal 12 de Córdoba que: “Uno se ha puesto viejo, pero feliz. Tratando de aprender un poco de la huella, del camino. Quizás cuando uno era más joven y era más arrebatado, quería que las cosas fueran ya y como yo quiero. Y cuando se entrelazan historias y caminos de vida que tienen que ver con seres que uno ama, uno también tiene que aprender a esperar y tratar de ser cauteloso para no dañar al otro”, afirmó.

En ese sentido agregó: “El amor está ahí. Está acá: para los nietos está acá”, decía mientras se tocaba el pecho a la altura del corazón. “Cuando me abran la puerta, me van a tener que frenar. Pero, mientras tanto, respeto, cariño...”, asintió Piñón Fijo. Además, afirmó extrañar mucho a sus nietos.

Luego habló de Lunita, su nieta y sostuvo que con ella tenían una "relación de amigos". "Tengo mucha esperanza de que se va a recuperar el vínculo, tarde o temprano".

También hablo de Leoncito, y contó: "No lo conozco, pero también tengo esperanza de encontrarme con ellos y poder contarles, según mi visión, qué pasó. Y seguramente me lo van a preguntar. Y seguramente se lo estarán preguntando con su cabecita y corazoncito”, sentenció el artista infantil.

“Para eso hay que defender la sanidad, mientras tanto. No vaya a ser cosa de que cuando te abran la puerta, no puedas estar a la altura de esa sanidad. La obligación que a uno le queda es estar parao, como dice la canción de Rubén Blades. Estar de pie y listo para ese abrazo”, cerró Piñón Fijo al respecto.

Piñón Fijo publicó en su cuenta de Instagram que no podía ver a sus nietos

El payaso cordobés había difundo un mensaje con una foto en el que se lo veía con su nieta Sol. En el texto puso: “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, acompañado de dos contundentes hashtags: “#Derecho Nietos” y “#Derecho abuelos”.

Fue después de que su hija saltó por el posteo y lanzó: “El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años. Este acto representa una señal más del orden de prioridades del que lo hizo, donde, como siempre, otorgó más importancia a sus intereses, por sobre los de sus nietos e hijos”.

Además finalizó el mensaje diciendo que no veía a su padre por 8 meses. “Es porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibí ver a sus nietos. Ante esa decisión de límites esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero eso nunca existió, no apareció. Nació mi bebé y no apareció. En julio, León estuvo internado con bronquilitis aguda y tampoco apareció”, cerró.