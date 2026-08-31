Flávio Bolsonaro elogió el modelo de Nayib Bukele y prometió otras 500 mil plazas en las cárceles El candidato opositor en las elecciones en Brasil destacó el sistema de seguridad de El Salvador, en la previa de los comicios del 4 de octubre. "Tenemos que abrir presidios", remarcó. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro y Gustavo Villatoro.

El principal candidato opositor a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, elogió el modelo en materia de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y anunció que se crearán 500.000 plazas carcelarias en caso de imponerse en los comicios del 4 de octubre, donde competirá con el actual mandatario, Lula da Silva.

Bolsonaro mantuvo un encuentro en San Pablo con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y cuestionó las políticas carcelarias en el país vecino: "Tenemos que abrir presidios. Hay pocos presos en Brasil. Tenemos que encarcelar a más, pero no lo conseguimos porque la legislación es frágil". Luego, señaló que el modelo del país centroamericano "permite garantizarle a la población el más elemental de sus derechos, que es el de ir y venir en seguridad".

Flávio Bolsonaro. La propuesta del postulante de la derecha se produjo mientras las cárceles brasileñas albergan a casi 1.00.000 de personas y operan un 28% por encima de su capacidad, por lo que advirtió que las cifras son bajas y apuntó contra la "debilidad" de las leyes actuales. En este marco, su proyecto propone terminar con las salidas temporales y la libertad condicional, además de un aislamiento estricto dentro de los penales para frenar el crimen organizado en los penales.

En tal sentido, detalló su programa. "El preso sabrá que tendrá que permanecer preso, que tendrá que pagar por los crímenes que cometió, y eso, sin duda, desincentivará a mucha gente a continuar practicando crímenes", expresó.

Flávio Bolsonaroplanea castigos severos y controles fronterizos Inspirado en el modelo que impuso Nayib Bukele en El Salvador, el aspirante a la presidencia construirá cinco penales de máxima seguridad, concebidos como un "lugar de castigo" y no "de resocialización". Allí los detenidos vivirán aislados, sin celulares y con la obligación de "pagarse su estadía" con trabajo.

La plataforma electoral incluye la creación de una fuerza de seguridad conjunta entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Este Sistema Nacional de Fronteras levantará un "paredón" físico y tecnológico para frenar las armas y drogas que "alimentan el engranaje" criminal. El programa se completa con propuestas de extrema severidad penal. El dirigente usará su "fuerza como presidente" para implementar la castración química en violadores y reducirá la edad de imputabilidad a dieciséis años, con bajas hasta los catorce para delitos graves.