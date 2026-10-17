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El Sol entra en Escorpio: cómo impacta el cambio de energía en cada signo del Zodíaco

El tránsito astrológico comienza el 23 de octubre y pone el foco en las emociones, los deseos y las transformaciones personales. Qué áreas de la vida se activan según cada perfil astral y cuáles serán las principales tendencias de la temporada.

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El Sol ingresa en Escorpio el 23 de octubre de 2026.

El Sol ingresa en Escorpio el 23 de octubre de 2026.

  • El Sol ingresa en Escorpio el viernes 23 de octubre y cambia el clima astrológico.
  • El tránsito invita a revisar aquello que necesita transformarse y dejar atrás viejas dinámicas.
  • Los vínculos, la intimidad y los recursos compartidos adquieren relevancia según cada carta natal.
  • El impacto será diferente para cada ascendente, de acuerdo con la casa astrológica que active el Sol.

El Sol entra en Escorpio: el 23 de octubre comienza la temporada del escorpión, un período asociado con la transformación, los deseos y los vínculos profundos. Cómo impacta el cambio de energía en cada signo del zodíaco y qué áreas de la vida cobran protagonismo durante las próximas semanas.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
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Después del paso por Libra, asociado con la búsqueda de equilibrio, los acuerdos y las relaciones, el pulso escorpiano propone profundizar, mirar más allá de las apariencias y reconocer qué situaciones necesitan un cambio.

En astrología, Escorpio está relacionado con la intensidad emocional, la intimidad, el deseo, los recursos compartidos y los procesos de transformación. Durante este período, algunas cuestiones que permanecían en segundo plano pueden cobrar mayor importancia, especialmente aquellas que involucran confianza, poder personal y compromisos afectivos.

Cómo impacta el Sol en Escorpio en cada signo del Zodíaco

Aries: activa la casa 8, vinculada con la intimidad, la sexualidad y los recursos compartidos. Es tiempo de revisar acuerdos económicos y emocionales, reconocer deseos profundos y transformar dinámicas que ya no funcionan.

Tauro: activa la casa 7, relacionada con la pareja, las asociaciones y los vínculos importantes. Las relaciones pasan a primer plano y pueden surgir conversaciones sobre compromisos, expectativas y acuerdos pendientes.

Géminis: activa la casa 6, asociada con el trabajo cotidiano, los hábitos y la organización. El tránsito invita a revisar rutinas, responsabilidades y la manera de administrar el tiempo y la energía.

Cáncer: activa la casa 5, vinculada con el romance, el placer y la creatividad. El deseo de disfrutar, enamorarse o desarrollar proyectos personales gana protagonismo. También es una oportunidad para conectar con aquello que realmente entusiasma.

Leo: activa la casa 4, relacionada con el hogar, la familia y las raíces. Pueden cobrar importancia los asuntos familiares, las decisiones domésticas y la necesidad de revisar qué significa sentirse en casa.

Virgo: activa la casa 3, vinculada con la comunicación, los estudios y el entorno cercano. Las conversaciones pueden volverse más profundas y será importante revisar cómo se expresan las ideas y qué información se necesita antes de tomar decisiones.

Libra: activa la casa 2, relacionada con el dinero, los recursos y la valoración personal. El período invita a revisar gastos, prioridades económicas y la relación entre la seguridad material y la autonomía.

Escorpio: activa la casa 1, asociada con la identidad, la imagen y los comienzos personales. Empieza una etapa para recuperar protagonismo, revisar objetivos y reconocer qué aspectos de la propia vida necesitan renovarse.

Sagitario: activa la casa 12, vinculada con el mundo interior, el descanso y los cierres de ciclo. Es un período para procesar experiencias, reconocer emociones postergadas y prestar atención a aquello que necesita resolverse en privado.

Capricornio: activa la casa 11, relacionada con las amistades, los grupos y los proyectos a futuro. El tránsito invita a revisar los vínculos sociales, los objetivos compartidos y los espacios en los que vale la pena invertir tiempo y energía.

Acuario: activa la casa 10, asociada con la profesión, la vocación y la exposición pública. Las metas laborales y las decisiones sobre el futuro profesional adquieren relevancia. Es un momento para evaluar qué lugar se quiere ocupar y hacia dónde orientar los esfuerzos.

Piscis: activa la casa 9, vinculada con los viajes, los estudios superiores y las creencias. Pueden surgir ganas de explorar nuevos horizontes, profundizar conocimientos o cuestionar ideas que hasta ahora parecían incuestionables

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