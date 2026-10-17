Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.800.000 pesos a 30 días en octubre 2026 Los depósitos en pesos a corto plazo permiten calcular el rendimiento de los ahorros en función de las tasas de interés vigentes. Las condiciones varían según la entidad financiera y la modalidad elegida. Por Agregar C5N en









El plazo fijo permite conocer de antemano los intereses que genera una inversión en pesos, según la tasa ofrecida por cada banco. Freepik

Las tasas de interés pueden cambiar según el banco y el canal de contratación.

El plazo de la operación determina cuándo se acredita el capital junto con los intereses.

La evolución de los precios es clave para evaluar el rendimiento real de la inversión.

Comparar las propuestas de distintas entidades permite identificar mejores condiciones para ahorrar. Plazo fijo: la colocación tradicional sigue siendo una alternativa para quienes buscan conocer de antemano cuánto van a cobrar por sus ahorros. Este mes, depositar a un mes permite calcular los intereses según la tasa que ofrece cada entidad financiera y el canal elegido para realizar la operación. Cuánto podés ganar si depositás $3.800.000 a 30 días en octubre de 2026.

En el Banco Nación, las tasas para personas humanas varían entre las operaciones realizadas en sucursal y las que se constituyen por medios electrónicos. La diferencia impacta directamente en el rendimiento obtenido al finalizar el período.

Por eso, antes de invertir, conviene revisar las tasas de distintas entidades financieras y compararlas con las expectativas de inflación. También es importante recordar que el plazo fijo tradicional mantiene el dinero inmovilizado hasta su vencimiento, de acuerdo con las condiciones de la operación.

Cuánto ganas por depositar $3.800.000 en un plazo fijo según el banco De acuerdo con las tasas publicadas por el Banco Nación al 16 de octubre de 2026, los depósitos en pesos a un plazo de entre 30 y 59 días tienen una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% para las operaciones realizadas en sucursal y del 19,25% para las constituidas por canales electrónicos.

Si una persona deposita $3.800.000 a 30 días en una sucursal, con una TNA del 15,50%, obtiene aproximadamente $48.410,96 en ganancia. De esta manera, al vencimiento recibe un total de $3.848.410,96, compuesto por el capital inicial y la ganancia generada.