El último adiós a Fernando Confessore: familiares, amigos y colegas despiden al reconocido meteorólogo

Sus restos serán velados este sábado hasta el mediodía y luego será trasladado al Cementerio de la Chacarita. El especialista en clima murió a los 58 años, luego de haber sufrido un infarto durante la madrugada del viernes 16 de octubre.

Los restos del meteorólogo Fernando Confessore serán velados durante las primeras horas de este sábado tras confirmarse la muerte este viernes a los 58 años luego sufrir un infarto durante la madrugada en su casa donde vivía con su esposa y sus tres hijas.

Según informaron, el velatorio será por la mañana hasta las 14 donde familiares, amigos y compañeros le dará el último adiós en la Sala A, primer piso de la casa velatoria ubicada en Avenida Córdoba. Tras la despedida, el cortejo fúnebre partirá hacia el Cementerio de la Chacarita.

La triste noticia de su fallecimiento la confirmaron sus propios familiares cuando indicaron que el reconocido especialista del clima sufrió un infarto. Su esposa, Paula, llamó rápidamente al 911 y, si bien personal policial y profesionales del SAME intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, no lograron salvarle la vida.

Su deceso fue confirmada cerca de las 3 de la mañana. Los primeros reportes señalaron que la causa fue una insuficiencia cardíaca. "Con amor eterno, te despedimos. Vivirás siempre en nuestro recuerdo", se lee en el mensaje difundido por su propia familia.

Hace unos meses, el 26 de julio pasado, Confessore subió una foto donde se lo ve junto a una mujer cuando recibió su diploma en Técnico en Meteorología en 1992 y dedicó unas emotivas palabras a Paula , su gran compañera.

"Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula", contó para Fernando ella fue "mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a no bajar nunca los brazos".

"Gracias, Paula, por caminar conmigo en los momentos felices y, sobretodo, en los difíciles. Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá. Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón", cerró.