26 de julio de 2026 Inicio
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"Toda una vida por delante", una policía se mató frente a una comisaría en La Matanza y la despidieron en redes

Leila Salomé Sosa tenía 37 años y se disparó en la vereda de la comisaría San Carlos mientras su exnovio hacía una denuncia en su contra por daños. Sus seres queridos la despidieron en redes sociales.

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Comisaría San Carlos de La Matanza.

Comisaría San Carlos de La Matanza.

La policía porteña Leila Salomé Sosa se quitó la vida de un disparo en la cabeza con su arma reglamentaria en la vereda de la comisaría San Carlos en La Matanza mientras su exnovio la denunciaba por daños. Sus seres queridos la despidieron en Facebook y lamentaron la muerte de la mujer de 37 años.

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“Descansa en paz. Ya estás con Alan, falto yo. Te quiero, Leila. Siempre será esa loquita hermosa”, le dedicó una mujer en la red social Facebook y completó: “Andá con tu hermanito, pero espero que cuando vaya no me agarren almohadazos como lo hacían. Cuidalo”.

Otra familiar lamentó lo que pasó y manifestó: “Leila, ¿qué hiciste, corazón? Toda una vida por delante. QEPD. Mis pésames a la familia Sosa”.

Cómo fueron los últimos minutos con vida de Leila Salomé Sosa

Su exnovio, de 27 años, acudió a la dependencia junto a sus padres y denunció que la mujer que se desempeñaba como Policía de la Ciudad de Buenos Aaires había ido hasta su casa y había roto los vidrios de su auto y del vehículo de su padre, según informaron fuentes policiales a TN.

Mientras el denunciante era entrevistado por el personal policial, la oficial primera llegó a la comisaría en un estado de visible alteración y permaneció durante algunos minutos en la vereda, a la espera de dar su versión de los hechos. Sin embargo, cuando la oficial de servicio retomó la entrevista con el denunciante, se escuchó una detonación.

Leila Salomé Sosa trabajaba como policía de la Ciudad de Buenos Aires. Foto ilustrativa.

Leila Salomé Sosa trabajaba como policía de la Ciudad de Buenos Aires. Foto ilustrativa.

Los policías salieron de inmediato y encontraron a Sosa con un disparo en la cabeza, que se había efectuado con su arma reglamentaria. Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Paroissien, donde entró sin vida. Luego de confirmarse su muerte sus seres queridos se acercaron a la comisaría y al ver al denunciante todavía en su interior arrojaron piedras al edificio y rompieron algunos vidrios.

Cómo sigue la investigación por la muerte de Leila Salomé Sosa

En el hospital, los investigadores secuestraron la pistola reglamentaria Pietro Beretta utilizada en el hecho y la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios ordenó las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio.

La causa fue caratulada como “suicidio” y quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

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