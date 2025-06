La determinante decisión de Pedro Almodóvar cuando haya muerto: "He prohibido a mi familia"

Pedro Almodóvar tomó una firme decisión con sus allegados cuando llegue el día de su muerte : "Cuando haya muerto, he prohibido a mi familia que autorice mi biopic o biografía".

En la serie documental Pedro x Javis', los directores españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, admiradores del realizador, cuentan anécdotas, recuerdo y reflexiones. Una de ellas tiene que ver con el legado de Almodóvar. La producción se puede ver a partir de este jueves 19 en Movistar Plus+.

"Cuando haya muerto, he prohibido a mi familia que autorice mi biopic o biografía". Esta frase surge de la conversación entre los cineastas sobre temas trascendentales como la muerte.

En el primer episodio de Pedro x Javis, Almodovar relata: "Trabajaba en Telefónica y con mi primer sueldo me compré una Super 8", hasta que pasó del circuito underground al éxito internacional.

Agregó: "Al principio, todo el mundo celebraba mis super ochos. Pero yo me tomaba en serio y no podían creer que aquel chico de provincia, que por eso era tan gracioso, iba a llegar a Mujeres al borde de un ataque de nervios e iba a tener tanto éxito. No quiero hablar de la palabra envidia, pero sí que hubo un encontronazo raro".