Paula Echevarría mostró una de las microbikini del momento que es furor para el verano

Mostró los detalles de su look desde un yate.

Además, la modelo complementó su look con una serie de accesorios y otras prendas. Le sumó unos elegantes gafas de sol de su colección en colaboración con Hawkers, añadiendo un toque chic a su outfit playero, y la estrella de la temporada: la falda corta boho.

Paula Echavarría microbikini Instagram

Este nuevo look de Paula Echevarría vistiendo esta microbikini causó furor en las redes sociales, recibiendo miles de "me gusta" y comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron su estilo. A sus 46 años, sigue siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda y en el entorno digital.

Paula Echavarría microbikini Instagram

Paula Echavarría microbikini Instagram

Con una microbikini floreada, Ester Expósito se lució en el atardecer y marcó la moda del momento

Ester Expósito volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram al posar con una microbikini de flores. De esta manera, la actriz continúa consolidándose como una referente de la moda. La también influencer se encuentra entre los principales titulares no sólo por sus looks, sino también por la noticia de su reciente ruptura con el actor Nicolás Furtado.

El diseño de su microbikini es un adelanto de lo que promete ser la gran tendencia del verano 2024. Con un estilo coquette en tonos rosas y una delicada estampa floral, el conjunto se destaca por sus finos tirantes y un pequeño moño que le agrega un toque de glamour. Este look incluyó un traje de baño con corpiño de molde triangular y bombacha colaless, un clásico de su vestuario.

Ester Expósito microbikini Instagram

Cada una de sus publicaciones genera miles de reacciones, y esta última no fue la excepción. Las fotos de su nuevo look veraniego rápidamente se convirtieron en un éxito, reafirmando su posición como ícono de moda y tendencia. Ester Expósito continúa demostrando por qué es una de las artistas más admiradas del momento, no solo por su talento actoral, sino también por su sentido de la moda y su estilo.