Paula Echavarría volvió a poner la microbikini blanca de moda aunque con un modelo particular

La influencer posó recostada con un look ideal para disfrutar el calor en el jardín de su casa.

Paula Echavarría se sumó a la tendencia off white.

Paula Echevarría eligió una microbikini blanca para una de sus últimas publicaciones en su cuenta de Instagram. La influencer mostró cuál es su look favorito para disfrutar del calor y marcó tendencia a sus 46 años. La también actriz suele compartir con sus seguidores su estilo, recibiendo miles de reacciones por parte de sus fans en cada posteo.

En esta ocasión, la influencer eligió un traje de baño blanco de Primark, una prenda que resalta su elegancia y sus gustos sencillos. El conjunto, compuesto por un corpiño de diseño rectangular con un bretel en el medio y una bombacha a juego , se destacó por su capacidad de realzar la figura y aportar frescura y modernidad al outfit. La actriz, además, optó por no sumar muchos accesorios, mostrándose sólo con unas gafas de sol.

En otra de las fotos que compartió con sus fans, se la pudo ver con un vestido con dibujos verdes y blancos que se mimetizaron con el fondo, en donde se encontraban las plantas de su casa.

Paula Echevarria microbikini Instagram

Paula Echevarría parece estar disfrutando su descanso, luego de días intensos de grabaciones de Got Talent y compromisos sociales, como una comunión en Jerez de la Frontera. Su post rápidamente se volvió popular entre sus seguidores, quienes no dejaron de elogiar su estilo. La influencer, además de ser imagen de Primark, lanzó varias colecciones de ropa deportiva con la marca, reafirmando su influencia en el mundo de la moda y el fitness.

Billie Eilish aprovechó para lucirse en microbikini en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos y

Billie Eilish se sumó no sólo a los festejos por el 4 de julio en Estados Unidos, sino que además volvió a vestir una microbikini rosa propia de la tendencia barbiecoore. En la foto, la artista posó sosteniendo una especie de "estrellita" encendida mientras se cubre con una toalla.

El conjunto de microbikini que eligió la cantante para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos contó con un corpiño de molde triangular clásico, uno de sus diseños favoritos. La foto forma parte de una serie de imágenes que muestran a la ganadora del Grammy disfrutando con sus amigos.

En el texto de la publicación sólo escribió emojis relacionados con fuegos artificiales. Sus seguidores dejaron millones de reacciones entre "me gustas" y comentarios elogiando su look y su presente musical.

Billie Elish microbikini rosa Instagram

Próximamente, Billie Eilish se embarcará en su gira "Hit Me Hard and Soft", que comenzará en septiembre en Quebec. Con fechas tanto nacionales como internacionales programadas hasta mediados del próximo año, la artista tiene un calendario lleno. Hasta mientras, aprovecha este período de descanso para marcar tendencia con sus looks y divertirse.