La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro Mezcla de comedia, drama y suspenso, esta producción alemana de la plataforma de streaming es muy difícil de definir, pero justamente eso es lo que la vuelve única. Su protagonista es un abogado que termina involucrado con la mafia.







Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.

Netflix tiene muchas series en su catálogo, algunas buenas y otras no tanto, que recorren todos los géneros y sus correspondientes lugares comunes con más o menos éxito. Pero, de vez en cuando, aparece una que es difícil de encasillar, como esta producción alemana de solo ocho capítulos.

Se trata de Mindfulness para asesinos, que llegó a la plataforma a fines de octubre de 2024 y tuvo tan buena repercusión que ya se está trabajando en una segunda temporada, aún sin fecha de estreno. Está basada en la novela del mismo nombre del escritor y abogado Karsten Dusse.

¿Es una comedia negra? ¿Es un drama? ¿Es una serie de suspenso? Mindfulness para asesinos es complicada de definir, y eso es precisamente lo que la vuelve tan atractiva. Igual que su protagonista, un abogado que rompe la cuarta pared, el público termina yendo y viniendo en esa dualidad entre el padre de familia y el asesino serial.

Mindfulness para asesinos - Estrenos Netflix

Netflix: sinopsis de Mindfulness para asesinos Björn es un abogado dedicado a su empleo pero, sin importar cuánto se esfuerce, no tiene oportunidad de ser socio del bufete: siempre queda relegado a hacer todo el trabajo sucio, lo que incluye representar a un jefe de la mafia sin escrúpulos. Sus estresantes tareas le dejan muy poco tiempo para su esposa y su hija.

Cansada de la situación y con la esperanza de salvar su matrimonio, su mujer le recomienda que visite a un terapeuta especialista en mindfulness. Aunque al principio se muestra escéptico, Björn descubre que puede conciliar mejor su vida personal y laboral y disfrutar el tiempo con su hija. Las cosas se complican cuando Dragan Sergowicz, el jefe de la mafia al que representa, se mete en graves problemas y lo arrastra con él. Björn usará las estrategias de mindfulness para resolver todo con métodos que no se enseñan en la facultad de Derecho, como el asesinato. Tráiler de Mindfulness para asesinos Embed - MINDFULNESS PARA ASESINOS Trailer SUBTITULADO / Murder Mindfully [HD] Netflix Reparto de Mindfulness para asesinos Tom Schilling como Björn Diemel.

Emily Cox como Katharina Diemel.

Peter Jordan como Joschka Breitner.

Sascha Alexander Geršak como Dragan Sergowicz.

Pamuk Pilavci como Emily Diemel.

Amer El-Erwadi como Murat.

Murathan Muslu como Sascha.

Marc Hosemann como Toni.

Britta Hammelstein como Nicole Eckmann.