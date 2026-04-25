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Martín Demichelis tiene nueva novia en España: qué opina Evangelina Anderson

El extécnico de River ya está en pareja, luego de la separación mediática con la madre de sus hijas. "Está muy feliz viviendo en Palma de Mallorca", revelaron.

Demichelis

Demichelis, de novia.

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Luego de su separación con Evangelina Anderson, Martín Demichelis tiene nueva novia, a quien habría conocido en Palma de Mallorca, donde reside desde hace un tiempo por cuestiones laborales. Según trascendió, se trata de una mujer hispano-alemana vinculada al turismo, con quien estaría comenzando un vínculo que avanza de manera progresiva.

La modelo y el entrenador se volvieron a juntar por una tarea escolar de su hija menor.
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La polémica ruptura que trajo muchos conflictos por la relación de Eva con Ian Lucas, tiene una segunda parte, pero ahora es por el DT. No hay muchos detalles de su vínculo amoroso, pero parece estar muy enamorado.

Martín Demichelis

Instalado en Mallorca, Demichelis se encuentra enfocado en su carrera profesional, pero también estaría atravesando un presente personal renovado. Según el periodista Juan Etchegoyen, quien dio a conocer la información en Mitre Live, el ex futbolista se muestra “muy feliz” con su nueva vida en la isla.

Según los rumores, la relación con esta mujer habría comenzado de manera casual y se mantiene en un perfil bajo. Si bien no hay confirmación oficial por parte de Demichelis, el vínculo sería cercano y con proyección, en una etapa donde el entrenador busca estabilidad tanto en lo profesional como en lo personal.

Sin embargo, la modelo por el momento no se pronunció, pero dejó en claro en el stream de Martín Cirio que no tendría problema en que su expareja esté de novio de nuevo, siempre y cuando no mezcle las relaciones con los hijos.

A la consulta del conductor sobre una posible relación respondió que cada uno era libre de poder disfrutar de la vida: “Yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y en todo eso. Lo primero que pienso es en mi familia”.

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