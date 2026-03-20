La rompió en el Lollapaloozza, salió a disfrutar de un helado y la foto que subió fue viral: qué mostró Sabrina Carpenter Tras brindar un show consagratorio ante una multitud que coreó cada uno de sus hits, la estrella estadounidense decidió mimetizarse con la cultura local. Por + Seguir en







Conocé cuál fue la publicación de Sabrina Carpenter que está recorriendo el país entero

El pasado 15 de marzo Sabrina protagonizó el cierre soñado del Lollapalooza 2026 el domingo 15 de marzo.

Luego, se volvió tendencia por caminar con un vestido amarillo y un helado por las calles de Buenos Aires.

Calificó a las audiencias de Argentina y Chile como las más "grandes y ruidosas" de su carrera.

Impacto en Redes: Sus declaraciones de amor ("Te amo te amo te amo") generaron millones de interacciones en Instagram. La efervescencia del Lollapalooza Argentina ha encontrado en Sabrina Carpenter a su protagonista indiscutida, no solo arriba del escenario, sino también en las calles de la ciudad. Lo que comenzó como una salida distendida para procesar la adrenalina del concierto se transformó en un fenómeno digital en cuestión de minutos, cuando la cantante compartió una imagen que capturó la esencia de su paso por Buenos Aires, acumulando millones de interacciones y convirtiéndose en tendencia.

La fotografía que desató el furor en las redes sociales no fue una producción profesional, sino una captura espontánea que reflejó su asombro por la calidad de la gastronomía argentina. Para sus seguidores, este gesto de cercanía y sencillez ha reforzado el vínculo emocional con la artista. La repercusión de su posteo no solo benefició su imagen pública, sino que también puso el foco en la histórica tradición heladera de la capital argentina.

Cómo fue la imagen de Sabrina Carpenter paseando por Buenos Aires que se volvió viral Sabrina Carpenter viral Tras su aclamado show de cierre el pasado domingo 15 de marzo, la artista compartió en Instagram un carrusel de imágenes que documentan su paso por Buenos Aires, destacando sus paseos y la gastronomía local. Sin embargo, una fotografía en particular se volvió el centro de la conversación digital: se trata de una imagen espontánea donde se la ve caminando por las calles porteñas luciendo un vestido amarillo con sandalias a tono, mientras disfruta de un helado artesanal, una de las insignias culturales de la ciudad.

Junto a las fotografías, la intérprete dedicó un emotivo mensaje a sus fans del Cono Sur, destacando que el público de Buenos Aires y Santiago se encuentra entre las multitudes "más grandes y ruidosas" ante las cuales ha tenido el placer de actuar. "¡Soy la chica más afortunada! ¡Ya quiero volver! Te amo te amo te amo", escribió la cantante, quien consolidó su estatus de superestrella pop global con una actuación que fue de las más esperadas del fin de semana.